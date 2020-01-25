الزمالك: شيكابالا أخطأ في تغيير اسم قميصه.. سنطبق عليه اللائحة

صرّح أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك، أن النادي سيطبق لائحة العقوبات على قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا".

الزمالك تعادل 0-0 أمام ضيفه مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة، مباراة خاضها شيكابالا مرتديا قميص كُتب عليه اسم نجله حديث الولادة: "آدم".

وأوضح أمير مرتضى: "عندما يتم تسجيل أسماء اللاعبين في سجلات الاتحاد الإفريقي، يتم ذلك باسم جواز السفر، واسم شهرة اللاعب، وهو الاسم الذي يجب وضعه على القميص".

وأتم: "هو خطأ غير مقصود من شيكابالا، وسنطبق عليه اللائحة".

ولعب شيكابالا أساسيا في مواجهة مازيمبي، وغادر الملعب في الدقيقة 61.

الزمالك ضمن تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت، بعد تعادل زيسكو يونايتد الزامبي أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي.

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