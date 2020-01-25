الترجي إلى ربع النهائي.. فيتا كلوب يكتسح شبيبة القبائل

ضمن فريق الترجي التونسي بشكل رسمي وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوز فيتا كلوب الكونغولي على حساب شبيبة القبائل الجزائري.

واكتسح فيتا كلوب نظيره شبيبة القبائل برباعية مقابل هدف في الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

انتصار كاسح كتب وصول الترجي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل حتى أن يلعب مباراته الخامسة أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

الترجي 10 نقاط ويليه الرجاء 7 نقاط، بينما وصل فيتا كلوب لـ 4 نقاط وهو نفس رصيد شبيبة القبائل.

فيتا كلوب وشبيبة القبائل لا يمكنهما الوصول لـ 10 نقاط مع تبقي مباراة واحدة لكل منهما، ولذلك الفريق التونسي ضمن الوصول لربع النهائي.

وفي حالة تفادي الترجي التونسي الهزيمة أمام الرجاء اليوم السبت، فأنه سيضمن بشكل رسمي صدارة مجموعته.

فيتا كلوب افتتح التسجيل في الدقيقة 23 من علامة الجزاء عن طريق دجوما شاباني.

وفي الدقيقة 31 نجح شبيبة القبائل في تسجيل التعادل عن طريق رزقي حمرون من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

لكن في الشوط الثاني تحولت الأمور تماما ونجح فيتا في هز شباك الفريق الجزائري 3 مرات.

هدف في الدقيقة 55 بعد خطأ قاتل من دفاع شبيبة القبائل استغله يانيك بانجالا وهز الشباك، ثم حول مدافع شبيبة القبائل ركلة حرة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67.

الضربة الرابعة جاءت بعدها مباشرة عن طريق فيرستون مايلي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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