الحسم سيكون في السودان.. الهلال ينتصر على بلاتينوم ويزيد غليان مجموعة الأهلي

انتصر الهلال السوداني خارج ملعبه أمام بلاتينوم في زيمبابوي، ليزيد غليان مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال على بلاتينوم بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من دور مجموعات إفريقيا.

هدف فوز الهلال جاء في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 85 عن طريق محمد موسى.

واستغل موسى خطأ قاتل من دفاع بلاتينوم لينفرد بالمرمى ويسدد بإتقان في الشباك.

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وأهدر تاوانا شيكوري ركلة جزاء لـ بلاتينوم في الدقيقة 26 بعدما سدد خارج المرمى تماما.

نجاح الهلال في الانتصار خارج ملعبه، آجل حسم بطاقتي المجموعة للجولة الأخيرة.

الهلال وصل للنقطة التاسعة بالتساوي مع النجم الساحلي وبفارق نقطتين عن الأهلي قبل مواجهة الأخير أمام الفريق التونسي.

في حالة انتصار الأهلي على النجم الساحلي فسيرتقي المارد الأحمر لصدارة المجموعة بـ 10 نقاط، ويتجمد النجم عند 9 نقاط بالتساوي مع الهلال.

ولكن الجولة الأخيرة ستكون هي الحاسمة، عندما يحل الأهلي ضيفا على الهلال في السودان ويستضيف النجم نظيره بلاتينوم في تونس.

وسيحتاج الأهلي لتفادي الهزيمة أمام الهلال، في حالة انتصار الأهلي على النجم، لكي يضمن التأهل لربع النهائي.

بينما فوز الهلال بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، مع فوز النجم على بلاتينوم، سيجعل بطاقتي المجموعة من نصيب الفريق التونسي والسوداني.

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