أليو بادجي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

استقر السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ضم الوافد الجديد أليو بادجي أمام النجم الساحلي.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في التاسعة مساءً يوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استدعاء بادجي لأول مرة، وذلك بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

وعاد شريف إكرامي للظهور من جديد في قائمة الأهلي المكونة من 21 لاعبا.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل أمام النجم الساحلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

ويحتاج الأهلي لحصد 3 نقاط على الأقل للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على كل سيناريوهات تأهل الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف الثنائي النجم الساحلي (9 نقاط) والهلال السوداني (9 نقاط).

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