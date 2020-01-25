أليو بادجي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

السبت، 25 يناير 2020 - 18:12

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - الصورة من الموقع الرسمي لـ الأهلي

استقر السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على ضم الوافد الجديد أليو بادجي أمام النجم الساحلي.

الأهلي يستعد لمواجهة النجم الساحلي في التاسعة مساءً يوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي استدعاء بادجي لأول مرة، وذلك بعد قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

أخبار متعلقة

سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر الحسم سيكون في السودان.. الهلال ينتصر على بلاتينوم ويزيد غليان مجموعة الأهلي عبد الحفيظ: نثق في 11 لاعبا وبدلائهم في كل لقاء.. وحسم التأهل في يد الأهلي سيد عبد الحفيظ: أمامنا مباراة صعبة ضد النجم.. ولا بديل عن الفوز

وعاد شريف إكرامي للظهور من جديد في قائمة الأهلي المكونة من 21 لاعبا.

وفيما يلي قائمة الأهلي بالكامل أمام النجم الساحلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – شريف إكرامي – علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – علي معلول – أيمن أشرف.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – وليد سليمان – محمود عبد المنعم "كهربا" – حسين الشحات – أحمد الشيخ – جيرالدو.

الهجوم: جونيور أجايي – مروان محسن – أليو بادجي.

ويحتاج الأهلي لحصد 3 نقاط على الأقل للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. (تعرف على كل سيناريوهات تأهل الأهلي)

ويحتل الأهلي المركز الثالث في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف الثنائي النجم الساحلي (9 نقاط) والهلال السوداني (9 نقاط).

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي من هنا

طالع أيضا

كل سيناريوهات وصول الأهلي لربع نهائي إفريقيا

الهلال يزيد غليان مجموعة الأهلي

ماذا قال عبد الحفيظ عن مواجهة النجم

لماذا لم يُسجل الزمالك أمام مازيمبي

هل يرحل ديبالا عن يوفنتوس؟

في إفريقيا النجم الساحلي الأهلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

صن داونز يكتفي بالتعادل أمام بترو لواندا ويؤجل حسم الصدارة في دوري أبطال إفريقيا 8 دقيقة | إفريقيا
مدرب الإسماعيلي: انتصار الذهاب خادع أمام الاتحاد.. المواجهة ذات طابع خاص لي 12 دقيقة | مصر
مران الزمالك – غياب الونش ومشاركة بنشرقي.. وجمعة يبدأ آخر مراحل التأهيل 14 دقيقة | الدوري المصري
أليو بادجي على رأس قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي 27 دقيقة | إفريقيا
مباشر مجموعة الزمالك – زيسكو (0) بريميرو دي أوجوستو (0) حارس الضيوف ينقذ الأول 43 دقيقة | إفريقيا
عبد الحفيظ: نثق في 11 لاعبا وبدلائهم في كل لقاء.. وحسم التأهل في يد الأهلي 47 دقيقة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك