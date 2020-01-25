جاتوزو: تدريب إنتر؟ كلمة خيانة ليست صحيحة

السبت، 25 يناير 2020 - 14:45

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي

لم يغلق جينارو جاتوزو المدير الفني الحالي لـ نابولي الباب أمام تدريب إنتر.

جاتوزو يعد من أبرز لاعبي ميلان عبر تاريخه محققا كل الألقاب الممكنة بقميص الروسونيري، ودرب النادي لمدة موسم ونصف.

جاتوزو قال في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة يوفنتوس عن إمكانية تدريب النيراتزوري مستقبلا: "أنا محترف وكتبت صفحات هامة في تاريخ ميلان، ثم دربت الفريق، لكن لم أقل لا أبدا".

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وتابع "كلمة الخيانة ليست صحيحة فنحن ندرب ونلعب، إيجوايين وساري كتبوا صفحات جميلة لنابولي وتلك ليست خيانة، ولا أعرف بماذا يفكر الناس، لسنا جميعا متشابهين".

كما أشاد جاتوزو بماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس مضيفا "اعتقد أنه من أقوى مدربي العالم، لقد بنى هنا سيارة مثالية".

وأردف "هناك احترام مني له، لقد قمت بتقليد أفكاره التي تعجبني كثيرا".

نابولي يستعد لمواجهة يوفنتوس غدا في الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي بعدما خسر في لقاء الدور الأول بنتيجة 4-3 في الوقت القاتل.

يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة بفارق 4 نقاط عن إنتر، فيما يحتل نابولي المركز الـ 11 برصيد 24 نقطة.

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