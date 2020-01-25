ليس ميلان أو أتليتكو مدريد.. رسميا - أولمو إلى ريد بول لايبزيج

أعلن نادي ريد بول لايبزيج الألماني ضم الإسباني داني أولمو من صفوف دينامو زغرب الكرواتي حتى صيف 2024.

صانع الألعاب البالغ 21 عاما ربطته التقارير في وقت سابق بالانتقال لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 25 قال في تصريحات لموقع النادي "لقد لاحظت نجاح الفريق في السنوات الأخيرة، نادي شاب وجذاب وأقنعتني فلسفته في تطوير اللاعب الشاب وهو ما جعلني أثق بها".

🗣️ @daniolmo7: "RB Leipzig are a young, attractive club that really convinced me with their philosophy to develop and put their trust in young talents. I hope to bring my own strengths to the table to help the club continue their successful journey." 🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/cOokuPQ13z — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 25, 2020

أولمو بدأ مسيرته مع برشلونة الإسباني في 2007 وانتقل لصفوف الفريق الكرواتي في 2014 وصار ضمن الفريق الأول في غضون عامين.

وحقق أولمو مع دينامو 4 ألقاب للدوري الكرواتي ولقب الكأس 3 مرات.

الإسباني البالغ 22 عاما سجل 8 وصنع 7 في 22 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.

ومع الفريق الكرواتي بشكل عام سجل 34 هدفا وصنع 28 في 124 مباراة.

وساهم أولمو في قيادة منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما في الصيف الماضي والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتصدر لايبزيج جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة وخلفه بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط.

طالع أيضا

نجم الزمالك السابق في القاهرة للتفاوض مع المقاصة

مواعيد مباريات السبت الكروي

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

قرار من مرتضى بشأن حضور الجمهور لمباريات الزمالك

كيف يعبر الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

الوداد يقهر اتحاد الجزائر