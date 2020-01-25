ليس ميلان أو أتليتكو مدريد.. رسميا - أولمو إلى ريد بول لايبزيج

السبت، 25 يناير 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

داني أولمو - ريد بول لايبزيج

أعلن نادي ريد بول لايبزيج الألماني ضم الإسباني داني أولمو من صفوف دينامو زغرب الكرواتي حتى صيف 2024.

صانع الألعاب البالغ 21 عاما ربطته التقارير في وقت سابق بالانتقال لصفوف أتليتكو مدريد الإسباني وميلان الإيطالي.

اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 25 قال في تصريحات لموقع النادي "لقد لاحظت نجاح الفريق في السنوات الأخيرة، نادي شاب وجذاب وأقنعتني فلسفته في تطوير اللاعب الشاب وهو ما جعلني أثق بها".

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أولمو بدأ مسيرته مع برشلونة الإسباني في 2007 وانتقل لصفوف الفريق الكرواتي في 2014 وصار ضمن الفريق الأول في غضون عامين.

وحقق أولمو مع دينامو 4 ألقاب للدوري الكرواتي ولقب الكأس 3 مرات.

الإسباني البالغ 22 عاما سجل 8 وصنع 7 في 22 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.

ومع الفريق الكرواتي بشكل عام سجل 34 هدفا وصنع 28 في 124 مباراة.

وساهم أولمو في قيادة منتخب إسبانيا للفوز بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاما في الصيف الماضي والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

ويتصدر لايبزيج جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة وخلفه بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط.

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