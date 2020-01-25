كرة يد - إسكندر زايد لـ في الجول: البطولة الإفريقية تونسية وطموحي مع الأهلي بلا حدود

تتجه أنظار عاشقي ومتابعي كرة اليد المصرية والعربية والإفريقية مساء الأحد القادم صوب القاعة الرياضية لملعب رادس بالعاصمة التونسية، من أجل متابعة نهائي كأس الأمم الإفريقية في نسختها 24 والذي سيجمع المنتخب المصري ونظيره التونسي.

حامل اللقب، نسور قرطاج تمكنوا من الوصول للنهائي عقب الفوز على أنجولا 39-23، فيما تخطى الفراعنة وصيف النسخة السابقة، عقبة محاربو الصحراء المنتخب الجزائري 30-27.

إسكندر زايد نجم المنتخب التونسي والمنضم حديثا لصفوف النادي الأهلي تحدث في حوار FilGoal.com عن صعوبة المواجهة المنتظرة مع مصر وأحلامه وطموحاته مع ناديه الجديد والذي سيتواجد معه بعد نهاية المعترك الإفريقي.

كيف ترى المواجهة المصرية التونسية في نهائي معتاد؟

كالعادة المباراة النهائية ستكون قوية ومشوقة، حيث إنها ستجمع بين أقوى فريقين بالقارة وهو النهائي الثالث على التوالي للمنتخبين معا، الفريق المصري يضم مجموعة من أفضل وأمهر اللاعبين، وسيبذل الجميع كل ما في وسعه للفوز باللقب لبلاده.

هل اختلف مستوى المنتخب المصري عن آخر بطولة بالجابون؟

أعتقد أن مصر تحتفظ بنفس أسلوب وطريقة اللعب، حتى مع وجود بعض اللاعبين الجدد على التشكيل، لكن الفريق يحافظ على النسق الرئيسي المعتاد لهم، وسيرغب الجميع في إثبات ذاته.

وخسرت تونس لقب نسخة 2016 والتي أقيمت بالقاهرة لحساب مصر، قبل أن تعود وتفوز بالبطولة السابقة والتي أقيمت بالجابون بعد الثأر من الفراعنة والتغلب عليهم 26-24 رغم تأخرهم في الشوط الأول بفارق هدفين.

ماذا تمثل إقامة البطولة على صالة رادس؟

اللعب على أرضك وبين جمهورك يساعدك كثيرا ويضغط على الفرق المنافسة، وهو ما يزيد من فرصتنا للفوز وتحقيق اللقب الثاني على التوالي، وأرجو من الجمهور التونسي مساندتنا طوال المباراة حتى نحقق حلمهم بالفوز.

كيف يتغلب اللاعبون على العصبية التي تميز مواجهات مصر وتونس؟

بالتأكيد المنافسة بين الفريقين على أشدها، وجميع المباريات حتى لو كانت ودية تشهد منافسة وبعض العصبية، لكن كما تعلم إنني وأسامة بوغانمي سبق لنا التواجد مع الزمالك على سبيل الإعارة في السوبر الإفريقي كما يلعب يوسف معرف مع الأهلي، وهو ما يساهم في الحد من تلك المشاكل والضغط خلال المباراة، بسبب التعامل الذي تم بيننا وبين لاعبي الفريقين من عناصر المنتخب كأخوة خلال المعسكرات السابقة.

إسكندر حقق لقب هداف بطولة العالم للأندية (سوبر جلوب) الأخيرة والتي أقيمت بالسعودية خلال مشاركته مع نادي مضر السعودي برصيد 29 هدفا.

ماذا يعني لك الفوز بلقب هداف كأس العالم للأندية؟

هذه الجائزة تمثل الكثير بالنسبة لي، تحفزني دائما على بذل كل الجهد في التدريبات والمباريات للحفاظ على هذا المستوى وأكون أفضل في المستقبل والفوز بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

ما هي أحلامك مع النادي الأهلي فريقك الجديد؟

تعاقدت مع الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وسأنضم للفريق بعد نهاية مهمتي مع تونس، ولدي الكثير من الأحلام والطموحات مع القلعة الحمراء، وأرغب في الفوز بأكبر عدد من الألقاب سواء محليا أو إفريقيا.

يذكر أن إسكندر سبق له التتويج بلقب هداف بطولة العالم للشباب تحت 21 عاما نسخة 2017 في الجزائر برصيد 76 هدفا، وفاز ببطولة كأس الأمم الإفريقية مع نسور قرطاج في 2018.

video:1

طالع أيضا

نجم الزمالك السابق في القاهرة للتفاوض مع المقاصة

مواعيد مباريات السبت الكروي

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

قرار من مرتضى بشأن حضور الجمهور لمباريات الزمالك

كيف يعبر الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

الوداد يقهر اتحاد الجزائر