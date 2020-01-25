ديبالا: لا أعلم هل مستقبلي في يوفنتوس أم خارجه

اعترف الأرجنتيني باولو ديبالا بأنه كان قريبا من الرحيل عن يوفنتوس في الصيف الماضي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد وتوتنام بالحصول على خدماته، مشيرا إلى أنه قد يترك النادي بعد أشهر.

الأرجنتيني قال لصحيفة "جارديان" الإنجليزية: "كنت قريبا من الرحيل، هذا كان تفكير النادي وأعلم ذلك، حتى اللحظة الأخيرة كنا ننتظر".

وواصل "لدي عامان في عقدي وهذا ليس بالوقت القصير أو الطويل، سوف نرى خطط يوفنتوس، لذلك سأفكر في إمكانية الرحيل الصيف المقبل أو رغبتهم في بقائي".

وأكمل "هذا قرار يجب على النادي اتخاذه، ومن الصعب معرفة الأمر لأن الأمور تتغير في ثواني".

وأردف "النادي يعاملني بشكل جيد وأنا سعيد وماوريسيو ساري ساعدني وأراد مني البقاء وهو ما أعطاني القوة في الوقت الذي كنت لا أعلم فيه ماذا سيحدث".

وأتم "أعلم قدرات ساري على تعليمي ومساعدتي على إطلاق أفضل ما لدي".

الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 11 هدفا وصنع 10 الموسم الحالي في جميع المسابقات في 26 مباراة.

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