أرقام في الجول - الزمالك يحقق أعلى نسبة استحواذ مع كارتيرون لكن دون فاعلية

السبت، 25 يناير 2020 - 12:16

كتب : FilGoal

كارتيرون

يعيب فريق الزمالك أحيانا الاستحواذ السلبي على الكرة، فرغم تحكمه في المباراة أمام منافسه، يجد أحيانا صعوبة في اختراق منافسه، خاصة إذا اصطدم بخط خلفي منظم قوي.

وبعد 4 انتصارات متتالية مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، توقفت القافلة البيضاء أمام حصن مازيمبي بالتعادل صفر-صفر رغم تحقيقها أعلى نسبة استحواذ على الكرة منذ قدوم المدير الفني الأسبق لوادي دجلة والأهلي.

ضد مازيمبي، استحوذ الزمالك على الكرة بنسبة وصلت إلى 72%، ورغم أن ذلك يعني أن فرصته لتسجيل هدف أعلى كثيرا من منافسه يوم الجمعة في ملعب السلام، لكن المحاولات على المرمى كانت تقريبا متكافئة بين الناديين.

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الفاعلية الهجومية لم تكن أفضل في الزمالك منها في مازيمبي، رغم سيطرة رفاق محمود عبد الرازق "شيكابالا" معظم الوقت على الكرة.

وبالنظر إلى المباريات السابقة للفارس الأبيض مع كارتيرون، نجد علاقة عكسية بين الاستحواذ والأهداف! باستثناء لقاء طنطا.

فكلما استحوذ الزمالك أكثر على الكرة كانت النتيجة ليست في صالحه.

فأكثر 5 مباريات استحوذ فيها الزمالك على الكرة مع كارتيرون، بعيدا عن لقاء الشرقية في كأس مصر، فاز مرة وحيدة وتعادل 3 مرات.

ضد مازيمبي استحوذ بنسبة 72% وتعادل، ضد سموحة استحوذ بنسبة 67% وتعادل، ضد طلائع الجيش استحوذ بنسبة 64% وخسر، وضد الإنتاج وطنطا استحوذ بنسبة 61%، تعادل أمام الأول وفاز على الثاني.

يستطيع الزمالك التفوق على منافسيه في صراع وسط الملعب والإبقاء على الكرة بين أرجل لاعبيه، لكنه يجد صعوبة في هز الشباك كلما واجه حصنا دفاعيا منيعا.

أو كلما اصطدم بتكتل دفاعي قوي يصعب اختراقه.

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