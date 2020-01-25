رايولا: لا أحب مشروع ميلان.. واختيار إبراهيموفيتش للفريق كان صحيحا

إذا كان بيد مينو رايولا وكيل اللاعبين نصيحة لإدارة نادي ميلان الإيطالي فستكون بيع النادي.

رايولا تحدث عقب فوز ميلان على بريشيا قائلا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أحب هذا المشروع، لا اعتقد أن هذا ميلان الذي يعرفه العالم، لا اعتقد أن هذا الفريق الذي يجعل مالديني وبويان يحلمون".

وتابع "لا اعتقد أيضا أن إيليوت (مُلاك النادي) يعرفون أن هذا نادي حقيقي، لم أتحدث سابقا مع إيفان جازيديس أو أي شخص، لكن إذا طلبوا نصيحتي عليهم إيجاد مشترٍ في أقرب وقت ممكن".

ميلان حقق انتصاره الرابع على التوالي في جميع المسابقات والثالث على التوالي في الدوري الإيطالي ليحتل المركز السادس بشكل مؤقت.

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وعن عودة زلاتان إبراهيموفيتش للروسونيري واصل "يريد أن يقدم الأفضل للفريق، آمل ألا تنتهي مسيرته، لكن إذا انتهت عليه أن يكون في أكبر الفرق في أوروبا".

وأتم "لا أعلم إذا فكر جيدا قبل الموافقة على عرض ميلان، كان الوقت طبيعيا في التفاوض وكل شيء سار بشكل جيد، كان هناك بدائل عديدة، لكن اختياره لميلان كان صحيحا".

إبراهيموفيتش منذ انضمامه إلى ميلان مرة ثانية، لم يخسر الفريق إذا تعادل في مباراة وفاز في 4 مع بداية عام 2020.

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