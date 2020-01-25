رايولا: لا أحب مشروع ميلان.. واختيار إبراهيموفيتش للفريق كان صحيحا

السبت، 25 يناير 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

مينو رايولا

إذا كان بيد مينو رايولا وكيل اللاعبين نصيحة لإدارة نادي ميلان الإيطالي فستكون بيع النادي.

رايولا تحدث عقب فوز ميلان على بريشيا قائلا في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "لا أحب هذا المشروع، لا اعتقد أن هذا ميلان الذي يعرفه العالم، لا اعتقد أن هذا الفريق الذي يجعل مالديني وبويان يحلمون".

وتابع "لا اعتقد أيضا أن إيليوت (مُلاك النادي) يعرفون أن هذا نادي حقيقي، لم أتحدث سابقا مع إيفان جازيديس أو أي شخص، لكن إذا طلبوا نصيحتي عليهم إيجاد مشترٍ في أقرب وقت ممكن".

أخبار متعلقة

الانتفاضة مستمرة.. ميلان ينتصر للمرة الثالثة تواليا في الدوري بإسقاط بريشيا تقرير: باكيتا طالب باستبعاده من قائمة ميلان أمام بريشيا سكاي: ميلان مهتم بالتعاقد مع مدافع نوتنجهام فورست ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة في الموسم.. ريبيتش يقود ميلان لقتل أودينيزي +90

ميلان حقق انتصاره الرابع على التوالي في جميع المسابقات والثالث على التوالي في الدوري الإيطالي ليحتل المركز السادس بشكل مؤقت.

وعن عودة زلاتان إبراهيموفيتش للروسونيري واصل "يريد أن يقدم الأفضل للفريق، آمل ألا تنتهي مسيرته، لكن إذا انتهت عليه أن يكون في أكبر الفرق في أوروبا".

وأتم "لا أعلم إذا فكر جيدا قبل الموافقة على عرض ميلان، كان الوقت طبيعيا في التفاوض وكل شيء سار بشكل جيد، كان هناك بدائل عديدة، لكن اختياره لميلان كان صحيحا".

إبراهيموفيتش منذ انضمامه إلى ميلان مرة ثانية، لم يخسر الفريق إذا تعادل في مباراة وفاز في 4 مع بداية عام 2020.

طالع أيضا

نجم الزمالك السابق في القاهرة للتفاوض مع المقاصة

مواعيد مباريات السبت الكروي

ماذا قال كارتيرون بعد التعادل أمام مازيمبي

قرار من مرتضى بشأن حضور الجمهور لمباريات الزمالك

كيف يعبر الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال

الوداد يقهر اتحاد الجزائر

ميلان في إيطاليا زلاتان إبراهيموفيتش مينو رايولا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر - فالنسيا (0) برشلونة (0).. بداية اللقاء دقيقة | أوروبا
عبد الله السعيد: هدفنا تحقيق بطولة مع بيراميدز هذا الموسم 4 دقيقة | إفريقيا
الحسم سيكون في السودان.. الهلال ينتصر على بلاتينوم ويزيد غليان مجموعة الأهلي 6 دقيقة | إفريقيا
تشاتشيتش: نلعب على الفوز أمام رينجرز رغم التأهل.. وقررنا الدفع بهذه العناصر 17 دقيقة | إفريقيا
أستراليا تحجز آخر مقاعد آسيا في طوكيو 2020 27 دقيقة | آسيا
سيد عبد الحفيظ: أمامنا مباراة صعبة ضد النجم.. ولا بديل عن الفوز 34 دقيقة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك