لوكاكو: استفقت بعدما نهرني كونتي أمام الجميع

السبت، 25 يناير 2020 - 11:21

كتب : FilGoal

لوكاكو - كونتي

كشف البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي اللحظة الذي تحول فيها أداؤه مع الفريق بعد بداية متواضعة للموسم الحالي.

روميلو لوكاكو

النادي : إنتر ميلان

إنتر ميلان

وقال اللاعب الأسبق لإيفرتون ومانشستر يونايتد خلال حديثه مع شبكة سكاي سبورتس:"أتذكر إحدى مبارياتي الأولى في دوري الأبطال أمام سلافيا براج حين لعبت بشكل سيئ جدا، كنت مثل القمامة، وتلقيت الرد منه (المدرب أنطونيو كونتي) أمام الفريق بأكمله".

وواصل لوكاكو (26 عاما) "قال لي كنت قمامة بحق، وأنه سيخرجني بعد 5 دقائق لو تكرر الأمر. مثل هذه الأمور الصغيرة تصنع الفارق. لعبنا بعدها ديربي ميلانو وقدمت أداء من الأفضل لي في الموسم".

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واستمر لوكاكو "لقد ضغط على ثقتي بنفسي لكن بسبب ذلك استفقت. يفعل ذلك للجميع، لا يهتم من أنت. الكل سواسية. لم يحدث ذلك الأمر معي من قبل أبدا. المدرب يقول لك في وجهك إن كنت تلعب جيدا أو سيئا".

وانتقل لوكاكو مطلع الموسم الحالي من يونايتد إلى إنتر وشارك مع الأخير في 26 مباراة وسجل 18 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

ويقدم إنتر موسما طبيا على المستوى المحلي ويحتل وصافة ترتيب الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر يوفنتوس حامل اللقب في آخر 8 مواسم.

ويستضيف إنتر فريق كالياري يوم الأحد في الجولة 21 من الدوري.

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