كاسونجو: الأهلي أرادني لكني اخترت الزمالك بقلبي

السبت، 25 يناير 2020 - 10:10

كتب : FilGoal

الزمالك - القطن التشادي

قال كابونجو كاسونجو لاعب الزمالك إن الأهلي قدم له عرضا للانتقال إليه في 2017 لكنه فضل ارتداء القميص الأبيض حين سنحت له الفرصة.

وقال اللاعب المنتمي للكونغو الديموقراطية:"تلقيت عروضا كثيرة وأنا لاعب في الاتحاد لكن حين هاتفني رئيس الزمالك وعدته أني سأنتقل للفريق".

وأضاف المهاجم البالغ عمره 25 عاما في حواره مع قناة الزمالك "اللعب في الزمالك كان حلما، فريق معروف على مستوى القارة والعديد من اللاعبين يتمنونه. في ذلك الوقت تلقيت عرضين، من الأهلي والزمالك، لكني اخترت الزمالك. قراري كان من القلب".

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واستمر "عانيت في المغرب، رئيس الوداد عاملني بشكل سيئ لأني قلت له جئت من فريق كبير ويجب معاملتي بشكل لائق. أشكر مرتضى منصور الذي أعادنى وساندني خلال أزمتي".

وانتقل كاسونجو من سيد البلد إلى القلعة البيضاء في 2017 وبعد موسم ونصف أعاره الزمالك للوحدة السعودي.

ولعب كاسونجو، الذي سجل هدفا وحيدا لمنتخب بلده، في الوداد خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقيد الزمالك اللاعب في قائمته المحلية خلال يناير الجاري ليصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق مرة أخرى.

وشارك كاسونجو في 47 مباراة محلية مع الزمالك وسجل 17 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

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