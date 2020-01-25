هالاند يثير الرعب مجددا ويقود دورتموند لفوز خماسي على كولن

فاز بوروسيا دورتموند على ضيفه كولن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على ملعب سيجنال إيدونا بارك، بافتتاح الجولة 19 من الدوري الألماني.

رافاييل جيريرو، وماركو رويس، وجادون سانتشو سجلوا أهداف دورتموند الثلاثة الأولى، قبل أن يسجل البديل إرلينج هالاند هدفي دورتموند الرابع والخامس. فيما سجل مارك أوت هدف كولن الوحيد.

ليرفع دورتموند رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث. فيما تجمّد رصيد كولن عند 20 نقطة بالمركز 13.

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سِجل كولن الضعيف على ملعب سيجنال إيدونا بارك تواصل، إذ فشل في الفوز على أرض دورتموند للمباراة العشرين على التوالي بمواجهاتهما في الدوري الألماني.

الفوز الأخير لـ كولن على أرض دورتموند يرجع إلى عام 1991 بهدفين مقابل هدف واحد.

دورتموند افتتح التسجيل مبكرا للغاية بعد 51 ثانية فقط عن طريق البرتغالي جيريرو بعد عرضية الإنجليزي سانتشو.

وواصل أسود الفستيفاليا هجماته، وضرب ماتس هوميلس العارضة في الدقيقة 14 بتسديدة رأسية.

الطوفان أسفر عن هدف ثانٍ بواسطة القائد رويس في الدقيقة 29 بعد تمريرة طولية من هوميلس.

رويس تحوّل إلى ممرر وصنع الهدف الثالث لـ دورتموند في الدقيقة 48 بعد تمريرة سانتشو.

أوت قلّص الفارق لـ كولن بتسديدة قوية في الدقيقة 65، لكنها نفس الدقيقة التي شهدت دخول اليافع النرويجي هولاند بدلا من ثورجان هازارد، وكان ذلك نبأ سيئا للغاية على دفاع كولن.

هالاند احتاج إلى 12 دقيقة فقط حتى يهز الشباك، فأضاف الرابع في الدقيقة 77 في متابعة لكرة تصدى لها تيمو هورن حارس مرمى كولن.

ولم يكتف هالاند بهدف وحيد، فأضاف الخامس في الدقيقة 87.

المهاجم القادم من سالزبورج في فترة الانتقالات الشتوية، رفع رصيده إلى 5 أهداف في الدوري الألماني، سجلها في 57 دقيقة من المشاركة فقط، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة.

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