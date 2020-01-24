رسميا – أيمن حفني إلى المقاولون العرب

تعاقد نادي المقاولون العرب مع نجم الزمالك السابق أيمن حفني على سبيل الإعارة من مصر للمقاصة.

ووقع حفني على عقود انضمامه لـ المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع عدم وجود بند أحقية شراء عقب نهاية الإعارة، حسبما كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة لـ FilGoal.com.

وجاءت مفاوضات المقاولون العرب لضم حفني في "سرية تامة"، حسبما كشف النادي في بيانه الرسمي.

وأشاد عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب بصفقة حفني، قائلا: "حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم صفقات المقاولون في المرحلة الحالية".

وشارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية لـ المقاولون استعدادا لمواجهة طنطا.

المشاركة الأولى لحفني في مران المقاولون 📸 pic.twitter.com/GRz4SkTKl4 — FilGoal (@FilGoal) January 24, 2020

ولم يشارك أيمن حفني في أي لقاء مع المقاصة منذ انضمامه للأخير بسبب خطأ إداري تسبب في عدم قيده.

وظهر حفني صاحب الـ 34 عاما في 134 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بـ 29 نقطة من 14 مباراة.

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