رسميا – أيمن حفني إلى المقاولون العرب

الجمعة، 24 يناير 2020 - 18:33

كتب : أحمد شاكر

أيمن حفني - المقاولون العرب

تعاقد نادي المقاولون العرب مع نجم الزمالك السابق أيمن حفني على سبيل الإعارة من مصر للمقاصة.

ووقع حفني على عقود انضمامه لـ المقاولون العرب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع عدم وجود بند أحقية شراء عقب نهاية الإعارة، حسبما كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة لـ FilGoal.com.

وجاءت مفاوضات المقاولون العرب لضم حفني في "سرية تامة"، حسبما كشف النادي في بيانه الرسمي.

أخبار متعلقة

طارق يحيى: طلبت ثنائي الزمالك.. وحفني يرحب بالعودة لـ طلائع الجيش الزمالك: أيمن حفني "مصدوم" مما حدث معه.. مشكلته فنية أيمن حفني لـ في الجول بعد أزمة القيد: سأبقى أو سأنضم لأحد الدوريات في الخليج بسبب أزمة قيد حفني.. المقاصة يهدد بالشكوى لـ فيفا

وأشاد عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب بصفقة حفني، قائلا: "حفني لاعب كبير ويملك من الخبرات ما يجعله واحد من أهم صفقات المقاولون في المرحلة الحالية".

وشارك أيمن حفني في التدريبات الجماعية لـ المقاولون استعدادا لمواجهة طنطا.

ولم يشارك أيمن حفني في أي لقاء مع المقاصة منذ انضمامه للأخير بسبب خطأ إداري تسبب في عدم قيده.

وظهر حفني صاحب الـ 34 عاما في 134 مباراة مع الزمالك ونجح في تسجيل 15 هدفا وصناعة 13.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثاني بـ 29 نقطة من 14 مباراة.

طالع أيضا

حلم يد مصر يتواصل

هل تتذكرون إيفونا؟

تحديد موقف نجم الإسماعيلي الجديد من لقاء الاتحاد

البدري يكشف 8 لاعبين يتابعهم في الدوري عن كثب

من المستفيد الأكبر من إقرار الاستبدال في بطولات كاف؟

أيمن حفني في الدوري الزمالك المقاولون العرب مصر للمقاصة

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أيمن حفني إلى المقاولون العرب 14 دقيقة | الدوري المصري
منافس مصر في تصفيات كأس العالم.. إيفونا على أعتاب الدرجة الثانية البرتغالية 57 دقيقة | أوروبا
حلم طوكيو – يد مصر تنتصر على الجزائر وتصل نهائي أمم إفريقيا 2 ساعة | رياضات أخرى
تقرير: بيكام يستهدف ثنائي مانشستر سيتي لضمه إلى إنتر ميامي 2 ساعة | أوروبا
"حلمّت وتستحق".. نانت يُكرم الراحل سالا بقميص خاص أمام بوردو 3 ساعة | أوروبا
مبابي: فات الآوان لأكون مثل ميسي 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 4 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي

قد ينال إعجابك