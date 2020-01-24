سكاي إيطاليا: تمت وحُسم السباق.. إريكسن لـ إنتر

حُسم كل شيء ويتبقى فقط الإعلان الرسمي. الدنماركي كريستيان إريكسن من توتنام لـ إنتر ميلانو الإيطالي.

شبكة سكاي إيطاليا كشفت في تقرير حصري لها إتمام الاتفاق بين توتنام الإنجليزي وإنتر على انضمام إريكسن للعملاق الإيطالي.

إنتر وصل أخيرا لاتفاق مع توتنام من أجل الحصول على خدمات إريكسن، ومن المنتظر أن يصل الأخير إلى مدينة ميلانو في الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراءات الكشف الطبي والتوقيع الرسمي، وفقا لـ سكاي.

بيرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر أعلن في وقت سابق تقدم ناديه بعرض رسمي من أجل إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن مع نهاية الموسم الحالي ورفض في وقت سابق تجديد عقده مع توتنام، مما جعل الفريق الإنجليزي يرغب في بيعه للاستفادة المادية منه.

ونجح إنتر، وفقا لـ سكاي، في حسم السباق لصالحه بعدما دخل نادي برشلونة في الأيام القليلة الماضية في الصفقة. (طالع التفاصيل)

صفقة إريكسن ستكون الثالثة لإنتر خلال سوق الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع أشلي يونج من مانشستر يونايتد وفيكتور موسيس من تشيلسي.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

ويحتل إنتر المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بـ 47 نقطة بفارق 4 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

وفي الدوري الأوروبي، يستعد إنتر لمواجهة لودوجوريتس البلغاري في دور الـ 32 من المسابقة الأوروبية.

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