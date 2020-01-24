منافس مصر في تصفيات كأس العالم.. إيفونا إلى الدرجة الثانية البرتغالية

أعلن نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي عن تعاقده مع المهاجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الأهلي الأسبق.

وكشف النادي عبر بيانه الرسمي تعاقده مع إيفونا قادما من سانتا كلارا البرتغالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ 27 عاما خرج من حسابات المدير الفني لفريق سانتا كلارا البرتغالي، ليقرر الرحيل معارا لـ ناسيونال ماديرا الذي يقبع في الدرجة الثانية في البرتغال.

ولم يشارك إيفونا سوى في 3 مباريات فقط مع سانتا كلارا هذا الموسم.

المهاجم الدولي لمنتخب إيفونا سبق له اللعب في الأهلي، قبل أن يرحل إلى الدوري الصيني ومن ثم لتركيا والبرتغال.

ويتواجد منتخب الجابون في مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وشارك إيفونا في 22 مباراة دولية بقميص منتخب الجابون، ونجح في تسجيل 10 أهداف.

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ويحتل ناسيونال ماديرا المركز الثاني على سلم ترتيب الدرجة الثانية في البرتغال برصيد 33 نقطة من 17 مباراة بفارق نقطة عن المتصدر فارنزي.

ويتأهل المتصدر والوصيف للدوري الممتاز.

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