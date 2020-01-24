من المستفيد الأكبر من إقرار الاستبدال في بطولات إفريقيا؟

بين تأييد الزمالك وانتقاد الأهلي، تباينت ردود الأفعال على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال للأندية المشاركة في بطولات قارية.

وفي خضم موسم ساخن في دوري أبطال إفريقيا، استفادت أندية من هذا القرار وعارضته أخرى، فأي ناد هو الأسعد بقرار كاف؟

طالع رد فعل الأهلي على قرار كاف بالضغط هنا

ورأي الزمالك في القرار بالضغط هنا

منح كاف الأندية فرصة استبدال لاعب بآخر بحد أقصى 4 لاعبين، بشرط أن يخرج من القائمة لاعب لم يشارك في أي دقيقة خلال الموسم الحالي من بطولات إفريقيا.

لنستعرض معا مواقف الأندية المشاركة في دوري الأبطال والبداية مع القطبين.

الأهلي

لن يحقق حامل لقب الدوري المصري الممتاز أي استفادة من القرار بسبب مشاركة جميع لاعبي الفريق في مباريات دوري أبطال إفريقيا ماعدا الحارس شريف إكرامي.‬

‫الزمالك

‫الزمالك مستفيد لأنه قيد من قبل محمود عبد المنعم "كهربا" وأيمن حفني قبل أن يرحلا، في مقدوره الآن استبدالهما بلاعبين آخرين.

‫الترجي التونسي (حامل لقب دوري أبطال إفريقيا)

‫الترجي قيد 28 لاعبا في قائمته مع بداية الموسم، كان ضمن اللاعبين يوسف بلايلي الجزائري الذي رحل إلى الأهلي السعودي ولم يشارك مع الفريق، وأيضا هيثم الجويني الذي انضم للعين السعودي.

لذلك يحق لبطل تونس إضافة لاعبين إثنين وأيضا استبدال لاعبين إثنين.

‫وخلال فترة الانتقالات الحالية تعاقد الترجي مع الثنائي الجزائري عبد الرحمن مزيان من العين الإماراتي ومحمد أمين توقاي من نصر حسين داي إضافة إلى محمد علي بن حموده مهاجم نادي ملعب مستقبل سليمان التونسي، وقد أعلن النادي يوم الخميس قيده للثنائي عبد الرحمن مزيان ومحمد علي بن حموده في قائمته بدوري الأبطال ولا يزال المهاجم النيجيري جونيور لوكاسا على ذمة الفريق لكنه غير مقيد في القائمة الإفريقية.‬

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‫الوداد المغربي

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‫قد يكون الفريق الذي تعاقد للتو مع المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر الأكثر استفادة من القرار، لأنه قيد في الصيف الماضي 24 لاعبا في قائمته الإفريقية من أصل 30 مقعد متاح. ومع بداية فترة الانتقالات الحالية أضاف 3 لاعبين لقائمته هم الكونغولي فرانسيس كازادي، والثنائي المغربي حمزة أسرير وحارس المرمى عيسى السويدي ليتبقى في القائمة 3 أماكن شاغرة وسيقيد النادي الثلاثي الجديد يحيى عطية الله، وعادل راحيلي والإيفواري جونيور جاجبو.

‫أما عن الإستبدال، فسبق وأعلن الوداد رحيل حارس المرمى ياسين الخروبي ليصبح للفريق الحق في قيد لاعب واحد فقط عن طريق الاستبدال. والجدير بالذكر أن الوداد قد تعاقد مع 11 صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية.‬

‫ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي

‫قد لا يحتاج إلى الاستبدال لأن قائمته تحتوي على 26 لاعبا فقط ولم يتعاقد حتى الأن مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الحالية.‬

‫مازيمبي الكونغولي

قيد الفريق المنتمي للكونغو الديموقراطية 29 لاعبا في قائمته الإفريقية ورحل عنه جيان كاسوسولا، ليصبح من حقه قيد لاعب واحد واستبدال آخر.

وقد يحق لمازيمبي استبدال لاعبين إثنين في حال رحيل المهاجم البنيني جاك بيسان الذي لم يشارك مع الفريق خلال هذا الموسم في أي مباراة وخرجت تقارير خلال الساعات الماضية عن اتفاقه على فسخ تعاقده مع النادي.‬

‫الرجاء المغربي

قيد 30 لاعبا لكنه يحق له استبدال 3 لاعبين بعد رحيل الثنائي الشاب عبد الرزاق غازوت وزكريا الدريوش في يناير الجاري، إضافة إلى محسن ياجور الذي رحل في الصيف الماضي إلى ضمك السعودي.

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