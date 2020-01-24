البدري يجيب: هل توجد مشكلة مع طارق مصطفى؟ ويكشف 8 لاعبين في الدوري يتابعهم عن كثب

رد حسام البدري مدرب مصر على تقارير قالت إن هناك خلافا مع مساعده طارق مصطفى، مشيرا إلى رغبته في استدعاء مبكر للاعبين المحليين قبل مواجهتي توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

وكشف مدرب الأهلي السابق عن 8 لاعبين في الدوري المصري الممتاز يتابعهم عن كثب استعدادا للمعسكر المقبل للفراعنة في مارس.

وقال البدري (59 عاما) عبر قناة إم.بي.سي مصر:"الخلاف كلمة غير مستحبة، لو هناك خلاف لن توجد استمرارية، من غير المقبول أن يكون هناك خلاف بين أعضاء الجهاز الفني. مثلما أكدت من قبل، اتفاقي مع اللجنة الخماسية (المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم) يتضمن مساندة ودعم ومتابعة مع إطلاق يدي في القرارات".

وأوضح "لا أقصد التهديد، لكن عندما أعمل مع مجموعة، يجب أن تكون منسجمة وتعمل بفكر واحد والكل يلتزم بالطريقة، في بعض الأحيان يتطلب ذلك وقتا. التعامل مع الإعلام له أسلوب، هناك فترات نتواصل وفترات أخرى نغلق على أنفسنا للتركيز، كما يجب تحديد الموضوعات التي نتحدث عنها دون التطرق لآرائنا في أندية، لأننا نمثل كل الفئات وليس أندية معينة".

وشدد المدير الفني للمنتخب "هذا ما أكون حريصا عليه، وجهات النظر يكون لها أسلوب وشكل، من الممكن أن البعض يفتقد خبرات المنتخب، لكن لدي باع كبير جدا لسنوات في العمل تحت ضغط وبطولات. أحاول التنسيق، والجهاز المعاون ملتزم، وإذا كانت لدي رغبة في أمر ما (الاستغناء عن عضو بالجهاز المعاون) ستكون معلنة، وسوف يتم إبلاغها لاتحاد الكرة، الأجواء جيدة والمجموعة متعاونة، وتفكيرنا في تحقيق أهدافنا سواء على مستوى البطولة الإفريقية أو التأهل لكأس العالم".

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وأضاف "ما يتردد عن تعاملي مع الجهاز المعاون بمبدأ الأهلي والزمالك، كلام لإثارة البلبلة ولفت النظر، لن نلتفت إلى من يردد ذلك، لأنها مهاترات وأشياء صغيرة، اسألوا أيمن طاهر، أعرف جيدا كيفية معاملة الجميع، ولا يوجد مجال للانتماءات في الجهاز الفني للمنتخب".

وقالت تقارير صحفية إن خلافا يوجد بين البدري وطارق مصطفى بسبب إدلاء الأخير بتصريحات إعلامية دون موافقة الأول، وزعمت أخرى أن لاعب الزمالك السابق طلب الاستقالة من الجهاز لأن البدري يتجاهل رأيه.

وفي سياق آخر، ومع استعداد البدري وجهازه لمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل الذي سيشهد مواجهتين هامتين أمام توجو في تصفيات كأس إفريقيا 2021، كشف لاعب الأهلي السابق بعض اللاعبين الذين يفكر في الاستعانة بهم مستقبلا.

وقال البدري:"أتابع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وأحمد فتوح الظهير الأيسر لسموحة، وكذلك ثلاثي الجونة أحمد حمدي وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان. أتابع أيضا محمد الشامي لاعب الإسماعيلي، وثنائي الاتحاد السكندري محمود رزق وأحمد رفعت. أتابع هذه الأسماء وغيرها، لاختيار المناسب للمرحلة القادمة".

وتابع المدرب الأسبق لإنبي والمريخ السوداني "رغم أن الفترة الزمنية قليلة في أجندة مارس، ولكن سيكون هناك عناصر جديدة خلال هذا التوقف. أنتظر عودة عمرو الجنايني (رئيس اللجنة الخماسية) من إنجلترا خلال يومين على الأكثر لنرى سويا آخر مباراة في جدول الدوري، ومرحلة ما بعد كأس السوبر، لأن الأجندة الدولية من 23 إلى 31 مارس".

وواصل "سنحاول دراسة الأمور الخاصة بالدوري وإمكانية انضمام اللاعبين المحليين لأيام زائدة عن الأجندة الدولية، لأن المحترفين لا يمكن استدعاءهم إلا وقت الأجندة. ندرس كل الخيارات للوصول لأفضل قرار، وأثق أنني سأجد دعما ومساندة من اللجنة الخماسية".

وتولى البدري مسؤولية الفراعنة في سبتمبر الماضي وتعادل في أول مباراتين رسميتين أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس إفريقيا 2021.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة للتصفيات ويستضيف توجو في 23 مارس المقبل وبعد أسبوع يلعب ضد الأخيرة في أرضها.

ويتأهل بطل ووصيف المجموعة إلى كأس إفريقيا التي تنطلق في يناير 2021 بالكاميرون.

وتختتم تصفيات كأس إفريقيا 2021 في أغسطس المقبل وتبدأ في أكتوبر المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووقعت مصر مع أنجولا وليبيا والجابون في المجموعة السادسة لتصفيات 2022 ويتأهل بطل المجموعة فقط إلى المرحلة النهائية من التصفيات.

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