الإسماعيلي يتسلم بطاقة فخر الدين بن يوسف واللاعب جاهز لـ الاتحاد

أعلن النادي الإسماعيلي يوم الجمعة عبر موقعه الرسمي تسلمه البطاقة الدولية للاعبه الجديد فخر الدين بن يوسف.

وبات اللاعب التونسي البالغ عمره 28 عاما جاهزا للمشاركة مع الدراويش بدءا من مباراة الأحد أمام ضيفه الاتحاد في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقيد الإسماعيلي اللاعب في قائمته المحلية وكذلك العربية.

ويكفي الإسماعيلي التعادل أمام سيد البلد في الإسماعيلية ليتأهل للدور نصف النهائي بعدما فاز ذهابا في الإسكندرية بهدف دون رد.

الجناح التونسي، الذي لعب للترجي والصفاقسي التونسيين، أنهى ارتباطه بفريق الاتفاق السعودي قبل أن يضمه النادي الإسماعيلي.

وصول البطاقة الدولية للوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف لتفاصيل اكثر من هنا :- https://t.co/AMA8pk48pq#شجع_الدراويش #IsmailySC pic.twitter.com/PnnYVqGA1b — Ismaily SC (@Ismailyofficial) January 24, 2020

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وشارك فخر الدين بن يوسف في 21 مباراة بالموسم الماضي مع الاتفاق ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

وتوج فخر الدين بن يوسف بلقب الدوري التونسي مرة مع الصفاقسي (2012-13) ومرة مع الترجي (2016-17) وفاز بالكونفدرالية مع الأول في 2013.

وعلى المستوى الدولي، ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح في تسجيل 6 أهداف.

وشارك فخر الدين بن يوسف في كأس العالم في روسيا ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

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