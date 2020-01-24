تشكيل مازيمبي – موليكا يقود الهجوم أمام الزمالك

يقود جاكسون موليكا هجوم مازيمبي أمام الزمالك، فيما يحرس سليفيان جبوهو المرمى.

أعلن ميهايو كازيمبي مدرب نادي مازيمبي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل مازيمبي شهد تواجد جاكسون مولينا في خط الهجوم، فيما يلعب كوامي كوفي في وسط الملعب.

وجاء تشكيل مازيمبي كالتالي:

حارس: سليفيان جبوهو

الدفاع: إيساما مبيكو - كاباسا شوجو - كيفين مونديكو - جوزيف أوتشايا.

الوسط: ڤيتال أورايجا - كوامي كوفي - جلودي ليكونزا.

الهجوم: إيزاك تشيبانجو – شيكو أوشيندي - جاكسون موليكا.

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