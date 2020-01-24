تشكيل الزمالك – عودة مصطفى محمد.. وشيكابالا أساسي أمام مازيمبي
الجمعة، 24 يناير 2020 - 19:45
كتب : أحمد شوقي صلاح
عاد مصطفى محمد لقيادة هجوم الزمالك أمام مازيمبي، فيما استمر محمود عبد الرازق "شيكابالا" في قيادة الجناح الأيسر.
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الزمالك شهد تواجد مصطفى محمد في خط الهجوم، فيما يحرس محمد أبو جبل المرمى.
وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حارس: محمد أبو جبل.
الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.
الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.
أمامهم: شيكابالا – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.
الهجوم: مصطفى محمد.
من جهة أخرى جاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:
حارس: محمد عواد.
الدفاع: محمد عبد الغني.
الوسط: إسلام جابر - محمد حسن - محمد أوناجم - أحمد سيد "زيزو" - مصطفى فتحي.
الزمالك يحتل حاليا المركز الثاني بالمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، فيما يحتل مازيمبي الصدارة برصيد 10 نقاط.
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