رسميا – "صفقة نمساوية تاريخية".. نيوكاسل يستعير جناح إنتر

أتم نادي نيوكاسل الإنجليزي تعاقده مع النمساوي فالنتينو لازارو على سبيل الإعارة قادما من إنتر ميلانو الإيطالي.

الجناح فالنتينو أصبح أول لاعب نمساوي في تاريخ نادي نيوكاسل.

ووقع الجناح صاحب الـ 23 عاما على عقود انضمامه لـ نيوكاسل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتحدث فالنتينو عن انتقاله لـ نيوكاسل، قائلا: "سعيد للغاية بالتواجد هنا في نيوكاسل. لا أقدر على الانتظار من أجل المشاركة مع الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه الجديد "سمعت فقط كل ما هو عظيم عن نيوكاسل. تحدثت مع المدرب –ستيف بروس- والأمور رائعة ولذلك سعيد للغاية بانضمامي لفريقي الجديد".

من جانبه، أشاد بروس مدرب نيوكاسل بالصفقة قائلا: " فالنتينو يمتلك جودة مميزة ويقدر على اللعب في أكثر من مركز هجومي".

واستمر "عملنا بجد من أجل الحصول عليه وسط رغبة العديد من الأندية في التعاقد معه. سعيد للغاية بانضمامه لنا".

وشارك فالنتينو في 11 مباراة هذا الموسم في كل البطولات بقميص إنتر وصنع هدفين.

وانضم فالنتينو إلى إنتر في صيف 2019 قادما من هيرتا برلين الألماني.

على المستوى الدولي، شارك لازارو في 28 مباراة مع منتخب النمسا ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

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