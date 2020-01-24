تقريران مختلفان من سكاي.. إريكسن لـ إنتر أم برشلونة؟

قبل 8 أيام من نهاية سوق الانتقالات الشتوية، لا يزال مصير الدنماركي كريستيان إريكسن غامضا. هل سيبقى في توتنام الإنجليزي أم يرحل لـ برشلونة أم يرحل لـ إنتر ميلانو؟

أسئلة عديدة بإجابات مختلفة حول مصير إريكسن، ولكن الاختلاف الآن أصبح حول وجهته المقبلة وليس حول إمكانية استمراره في توتنام.

شبكة سكاي سبورتس البريطانية كشفت في تقرير حصري لها دخول نادي برشلونة الإسباني في سباق الحصول على إريكسن.

وأشارت الشبكة إلى "برشلونة استفسر عن إريكسن وعن إمكانية التعاقد معه في يناير الجاري".

Barcelona have made an enquiry about signing Christian Eriksen from Tottenham this month. — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 23, 2020

ولم توضح الشبكة مدى تطور استفسار برشلونة وهل وصل للتقدم بعرض رسمي أم لا.

وفي نفس الوقت ولكن من الجانب الإيطالي، شددت سكاي إيطاليا على إتمام إنتر الإيطالي لاتفاقه مع إريكسن.

سكاي إيطاليا كشفت "إنتر وصل بالفعل لاتفاق شخصي مع إريكسن من أجل الانضمام لصفوف الفريق الإيطالي".

المفاوضات بين إنتر وتوتنام وصلت مراحلها الأخيرة وأصبحت على مشارف الإتمام بشكل رسمي في الأيام القليلة المقبلة وفقا لـ سكاي.

ومن المنتظر أن يخضع إريكسن لفحوصات الكشف الطبي يوم الإثنين المقبل في حالة إتمام الاتفاق بين إنتر وتوتنام، وفقا لمصادر فوتبول إيطاليا.

الدنماركي صاحب الـ 27 عاما شارك في 27 مباراة هذا الموسم بقميص توتنام ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلهم.

منذ انضمامه لـ توتنام، سجل إريكسن 69 هدفا وصنع 89 خلال ظهوره في 304 مباراة.

اقرأ أيضا:

كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

الأهلي يعترض على قرار الاتحاد الإفريقي

الزمالك يوضح موقفه من قرار كاف

عبد الحفيظ يتحدث عن موقف صالح جمعة

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد