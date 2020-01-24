تقرير: بيكام يستهدف ثنائي مانشستر سيتي لضمه إلى إنتر ميامي

بات الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من الأسماء المطلوبة للانضمام لفريق إنتر ميامي الأمريكي والمملوك للنجم الإنجليزي ديفيد بيكام.

سيرخيو أجويرو النادي : مانشستر سيتي ديفيد سيلفا النادي : مانشستر سيتي

تعاقد أجويرو مع مانشستر سيتي وفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية ينتهي في 2021 وقد يجدد الأرجنتيني تعاقده مع السيتيزينز.

وحسبما علمت الصحفية فأن انتقاله قد يكون بمثابة ضربة قوية للنادي الجديد الذي يستعد للمشاركة في الدوري الأمريكي لأول مرة في موسم 2020.

بنيامين نجل أجويرو يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما قد يُقنع الأرجنتيني البالغ 31 عاما من أجل خوض التجربة الجديدة.

أجويرو ينافس الموسم الحالي وسجل 21 هدفا في 23 مباراة وأصبح في المركز الرابع بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر تاريخه برصيد 180 هدفا.

بيكام أيضا يسعى لضم الإسباني ديفيد سيلفا والذي أعلن سابقا أن الموسم الحالي هو الأخير له بقميص بطل الرباعية المحلية.

ولن يجد بيكام سهولة في التفاوض مع صانع الألعاب الإسباني الذي يسعى ناديا نيويورك سيتي ونيوريورك ريدبولز لضمه.

سيلفا البالغ 34 عاما خاض 419 مباراة بقميص سيتي في جميع المسابقات سجل 74 وصنع 137 خلال 10 مواسم.

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