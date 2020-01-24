جنش يروي كيف منعه حادث سير من التوقيع لـ الأهلي.. ويشكر محمد صلاح

روى محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك أنه كان قريبا من الانضمام للأهلي قبل أن يرتدي القميص الأبيض في 2011، ووجه الشكر لمحمد صلاح نجم مصر الذي رشح له طبيبا لإجراء جراحة بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس منذ أشهر.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وقال جنش (32 عاما) عبر قناة الزمالك:"كدت أرحل عن الأولمبي لقصر قامتي، ووقعت من قبل للزمالك عندما كنت في منتخب الشباب مواليد 1987 تحت قيادة إسماعيل يوسف. كان زملائي حينها بالفريق أحمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي والمهدي سليمان ومحمود أبو السعود وعامر عامر، لكن الأولمبي رفض انتقالي للزمالك ثم للاتحاد السكندري".

وأوضح جنش الذي تعرض لقطع في وتر أكيليس أثناء مشاركته مع مصر في كأس إفريقيا 2019 "حدثت صدفة غريبة قبل 6 أشهر من انضمامي للزمالك. كنت أتوجه للتوقيع للأهلي، وانقلبت بي السيارة وسط الطريق، كان حادثا بسيطا تعرضت له رفقة شقيقي وصديقي. انضممت للزمالك في 2011، وعقد الحالي ينتهي في 2021، أتمنى الاستمرار مع الفريق، ولكن هذا يتطلب أداء جيدا، ولننتظر ما سيحدث".

وأضاف "تلقيت عرضين من السعودية، آخرهما كان قبل ثلاثة أيام من إصابتي بقطع في وتر أكيليس".

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ويغيب جنش عن المباريات منذ تعرضه للإصابة في يونيو الماضي وكشف جاهزيته للمشاركة مع الزمالك استعدادا للسوبر المصري وللسوبر الإفريقي في فبراير المقبل.

وأضاف "أشكر محمد صلاح، لأنه من رشح لي الجراح الإسباني روبن، وكان هناك إجماع عليه من محمد أبو العلا طبيب المنتخب ومحمد أسامة طبيب الزمالك. لقد تحدثت مع صلاح ليتواصل مع الجراح الإسباني، حتى يتواجد معي الشهر المقبل الذي تنتظرنا به مباريات ممتعة".

ويلتقي الزمالك مع الترجي التونسي يوم 14 فبراير في كأس السوبر الإفريقي بالعاصمة القطرية الدوحة وبعد 6 أيام يلاقي الأهلي في الإمارات بكأس السوبر المصري وبعد 96 ساعة تتجدد المواجهة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد جنش "لقد اختفت الآلام، وأتدرب بشكل عادي مع الفريق، وجاهز للمشاركة في المباريات اعتبارا من الغد، لكن لا أريد الاستعجال بل تحدثت مع المدير الفني باتريس كارتيرون بشأن أنني بحاجة لوقت للدخول في أجواء الفريق. لا يوجد داع للاستعجال. كارتيرون قال لي إنني لا أحتاج مباريات ودية، وأنه سيعتمد علي في المباريات القادمة، لقد استفسر عن جاهزيتي قبل مباراتي أسوان وطنطا، إلا أنني فضلت عدم الاستعجال، كارتيرون مدرب ذكي ويقرر ما يناسب الفريق".

وتوج جنش بتسعة ألقاب مع الزمالك وشارك مع الفريق في 59 مباراة بالدوري.

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