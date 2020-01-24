عبد الحفيظ: قد نضم عمار حمدي لقائمتنا الإفريقية

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي أن عمار حمدي لاعب الفريق قد ينضم لقائمة النادي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

عمار حمدي النادي : الأهلي الأهلي

وصرح عبد الحفيظ عبر قناة أون سبورت "عمار لاعب مميز جدا وشاب، والجهاز الفني يثق به، يتبقى لنا مكان واحد في القائمة الإفريقية، وفرصة قيده إفريقيا واردة بشكل كبيرة".

وتابع "من الممكن أن تكون الأولوية لاستمراره، لا تتبقى أوراق أخرى للقائمة الإفريقية، كل اللاعبين مقيدين بالقائمة الإفريقية باستثناء كريم وليد (نيدفيد)".

وأشار "يبقى الخيار هو قيد عمار تحسبا للحاجة إليه في أي وقت، لأن أمامه فرصة للاستمرارية حال مشاركته، أم يرفض ريني فايلر بداعي وفرة اللاعبين على الأطراف، لذا لن نحسمها في الوقت الحالي".

video:1

في سياق متصل، واصل مدير الكرة بالأهلي "مركز حراسة المرمى بالأهلي مستقر للغاية، ولا نية لإعارة أي حارس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية"، وذلك ردا على تقارير قالت إن أندية طلبت مصطفى شوبير أو علي لطفي.

وأتم لاعب الأهلي السابق حديثه بأن التجديد لوليد سليمان وأحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ستتم مناقشته بعد نهاية دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتنتهي عقود اللاعبين الأربعة في يونيو المقبل.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا ورصيده 7 نقاط مبتعدا بنقطتين عن النجم الساحلي التونسي المتصدر.

ويستضيف الأهلي فريق النجم يوم الأحد وبعد 6 أيام يحل ضيفا على الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الجمعة

حفيظ دراجي يختار الأفضل في تاريخ مصر

عبد الحفيظ: قد نفكر في إعادة لاعبنا السابق

إريكسن إلى إنتر أم برشلونة؟

الأهلي ينتقد قرار كاف

ظهور مميز لصلاح أمام ولفرهامبتون