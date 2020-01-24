"حلمّت وتستحق".. نانت يُكرم الراحل سالا بقميص خاص أمام بوردو

الجمعة، 24 يناير 2020 - 15:34

كتب : FilGoal

إيمليانو سالا - نانت

يُكرم نادي نانت الفرنسي اللاعب الراحل إيمليانو سالا من خلال إصدار قميص خاص يخوض به مباراة الجولة الـ 21 من الدوري الفرنسي أمام بوردو.

المباراة لها طابع خاص كوّن الأرجنتيني الراحل ارتدى قميص الفريقين قبل وفاته العام الماضي.

ومنذ أن ارتدى سالا قميص نانت كان قريبا من ارتداء قميص المنتخب الأرجنتيني، لذلك سيتخلي النادي عن قميصه المعروف باللون الأصفر والأخضر وسيتحول للوني الأبيض والسماوي "في إشارة لقميص منتخب الأرجنتين".

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وسيكون بمقدور الجماهير الحصول على القميص، إذ تم صناعة 800 قميصا خاصا للبيع بقيمة 80 يورو.

ويتم استخدام عائد بيع القمصان من أجل إنشاء مقرين للتدريبات باسم سالا في الأرجنتين وفقا للنادي الفرنسي.

كما كُتب على القميص تكريما للراحل "مقاتل وكريم، حلمّت وتستحق ارتداء قميص الألبيسيلستي".

سالا سجل بقميص نانت في 4 مواسم 48 هدفا في 133 مباراة، وسبق له ارتداء قميص بوردو موسم 2014-15 وسجل هدفا وحيدا في 12 مباراة.

ولم يحظ الأرجنتيني بارتداء قميص منتخب بلاده.

وسيقوم النادي بعرض بعض اللقطات على الشاشات في الملعب قبل بداية المباراة لما قدمه سالا بقميص نانت.

وعند دخول الفريقين إلى أرضية الملعب سيتم عرض علم عملاق بدون تشغيل أي موسيقى على مكبرات الصوت حتى تتمكن الجماهير من غناء الأغنية المخصصة لسالا: "إنه أرجنتيني لم يستسلم أبدا، إميليانو سالا، إميليانو سالا، إميليانو سالا".

وتوفى سالا في 21 يناير 2019 أثناء سفره من فرنسا تمهيدا للانضمام إلى كارديف سيتي الإنجليزي إثر سقوط الطائرة في القناة الإنجليزية.

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