مراوغات مميزة في ملخص لمسات صلاح أمام ولفرهامبتون

الجمعة، 24 يناير 2020 - 00:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - ولفرهامبتون

غاب محمد صلاح عن التسجيل في مباراة فريقه ليفربول أمام ولفرهامبتون، لكنه أزعج دفاعات أصحاب الأرض كثيرا.

ليفربول فاز على ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي.

الجناح المصري أهدر فرصة خطيرة في الدقيقة 18 بعد تمريرة بديعة من ساديو ماني، قبل أن يتلاعب صلاح بالدفاع، لكن تسديدته أبعدت في طريقها إلى المرمى.

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كما أقدم صلاح على انطلاقة رائعة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكن الدفاع وقف في وجه تسديدته مجددا.

في بداية الشوط الثاني خطف صلاح الكرة من تراوري وأطلق تسديدة قوية تصدى لها روي باتريشيو.

كما بدأ صلاح هجمة الهدف الثاني في الدقيقة 84 وراوغ عدة مدافعين، قبل أن يمرر جوردان هندرسون إلى روبيرتو فيرمينو صاحب الهدف.

شاهد ملخص لمسات صلاح من هنا

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