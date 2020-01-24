تنس - التونسية أُنس جابر تواصل إنجازاتها في أستراليا المفتوحة وتتفوق على فوزنياكي

الجمعة، 24 يناير 2020 - 10:49

كتب : محمد سمير

أُنس جابر - تنس

واصلت التونسية أُنس جابر تحقيق المفاجآت وتأهلت للدور الرابع في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد الفوز على كارولين فوزنياكي.

التونسية المصنفة الـ 78 على العالم فازت بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة على الدنماركية إحدى أفضل لاعبات التنس في العالم.

المجموعات جاءت بنتيجة 7-5، 3-6، 7-5 في مباراة استمرت لمدة 130 دقيقة.

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أُنس قالت عبر حسابها على "فيسبوك": "سعيدة للغاية بالوصول للدور الرابع من بطولة جراند سلام لأول مرة في مسيرتي".

وأضافت "أهنئ كارولين على مسيرتها الرائعة، كنتِ مثالا للإلهام، وأنا محظوظة بأن ألعب معك".

وتلتقي أُنس في الدور الرابع من البطولة مع الصينية وانج كيانج المصنفة الـ 29 على العالم.

المصنفة 78 عالميا تغلبت بالدور الأول على البريطانية جوانا كونتا المصنفة 12 على العالم بمجموعتين دون مقابل.

ثم حققت ريمونتادا على الفرنسية كارولين جارسيا المصنفة 46 عالميا والثانية سابقا، بعد خسارة المجموعة الأولى 6-1 لكنها عادت وبقوة للفوز بالمجموعتين الثانية والثالثة 2-6 و3-6.

الإنجاز الأبرز للتونسية بمشاركتها في بطولات جراند سلام كان الوصول للدور الثالث ببطولتي أمريكا المفتوحة 2019 ورولان جاروس 2017.

وسبق لأنس جابر الفوز بلقب بطولة رولان جاروس للناشئات عام 2011 كأول لاعبة من شمال إفريقيا.

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