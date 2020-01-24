بعد الإطاحة بـ أتليتكو.. بطل كولتورال ليونيسا: نريد برشلونة في الدور المقبل

أبدى لوكاس جيفار حارس مرمى كولتورال ليونيسا سعادته الغامرة بعد العرض التاريخي الذي قدمه في مواجهة أتليتكو مدريد.

كولتورال ليونيسا صعق عالم كرة القدم وأطاح بـ أتليتكو من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، بعد أن تغلب عليه 2-1 في مباراة من 120 دقيقة.

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وصرّح الحارس الفرنسي الذي أقدم على عدة تصديات خارقة في أوقات حساسة من اللقاء: "إنها واحدة من أفضل مباريات حياتي".

وكشف كواليس التعاقد معه الصيف الماضي: "خضعت لفترة اختبار لأسبوعين مطلع الموسم قبل أن يتم التوقيع معي".

وأتم: "أريد مواجهة برشلونة في الدور المقبل".

جيفار (22 عاما) انضم إلى كولتورال ليونيسا قادما من فريق إسباني مغمور آخر يدعى كاودال ديبورتيفو.

الغريب أن جيفار الذي قدّم أداءً إعجازيا في مواجهة أتليتكو، ليس حارس مرمى كولتورال ليونيسا الأساسي، بل الحارس الاحتياطي ولا يلعب سوى مباريات الكأس.

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