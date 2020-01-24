بعد الإطاحة بـ أتليتكو.. بطل كولتورال ليونيسا: نريد برشلونة في الدور المقبل

الجمعة، 24 يناير 2020 - 01:48

كتب : زكي السعيد

كولتورال ليونيسا

أبدى لوكاس جيفار حارس مرمى كولتورال ليونيسا سعادته الغامرة بعد العرض التاريخي الذي قدمه في مواجهة أتليتكو مدريد.

كولتورال ليونيسا صعق عالم كرة القدم وأطاح بـ أتليتكو من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا، بعد أن تغلب عليه 2-1 في مباراة من 120 دقيقة.

أخبار متعلقة

في مفاجأة مدوية.. كولتورال ليونيسا يطيح بـ أتليتكو من كأس إسبانيا تقريران مختلفان من سكاي.. إريكسن لـ إنتر أم برشلونة؟ بويول أم كومان؟ كرويف أم إنييستا؟ اختر التشكيل التاريخي لـ برشلونة بالفيديو – انتفاضة جريزمان تؤهل برشلونة ضد إيبيزا في كأس الملك بعد معاناة

وصرّح الحارس الفرنسي الذي أقدم على عدة تصديات خارقة في أوقات حساسة من اللقاء: "إنها واحدة من أفضل مباريات حياتي".

وكشف كواليس التعاقد معه الصيف الماضي: "خضعت لفترة اختبار لأسبوعين مطلع الموسم قبل أن يتم التوقيع معي".

وأتم: "أريد مواجهة برشلونة في الدور المقبل".

جيفار (22 عاما) انضم إلى كولتورال ليونيسا قادما من فريق إسباني مغمور آخر يدعى كاودال ديبورتيفو.

الغريب أن جيفار الذي قدّم أداءً إعجازيا في مواجهة أتليتكو، ليس حارس مرمى كولتورال ليونيسا الأساسي، بل الحارس الاحتياطي ولا يلعب سوى مباريات الكأس.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإسباني

اقرأ أيضا:

كاف يوافق على فتح الاستبدال في قوائم بطولات الأندية

الأهلي يعترض على قرار الاتحاد الإفريقي

الزمالك يوضح موقفه من قرار كاف

عبد الحفيظ يتحدث عن موقف صالح جمعة

هل يستفيد الأهلي من قرار كاف الجديد

كولتورال ليونيسا أتليتكو مدريد كأس ملك إسبانيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 والقنوات الناقلة.. الزمالك وقمة مصر والجزائر 4 ساعة | أوروبا
بعد الإطاحة بـ أتليتكو.. بطل كولتورال ليونيسا: نريد برشلونة في الدور المقبل 4 ساعة | أوروبا
سيميوني بعد فضيحة الكأس: نهاية حقبتي؟ من الضروري أن يكون لكم آرائكم 5 ساعة | أوروبا
حوار في الجول - حفيظ دراجي يحكي كواليس "حطها في الجول يا رياض" ويختار الأفضل في مصر 5 ساعة | إفريقيا
عبد الحفيظ: قد نفكر في عودة حجازي.. وهذا شرط بيع أزارو نهاية الموسم 5 ساعة | الدوري المصري
كلوب: ماني شعر بالأسف لخروجه من الملعب.. سنبحث عن حلول للمباريات التي سيغيبها 5 ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 4 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل

قد ينال إعجابك