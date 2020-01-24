في مفاجأة مدوية.. كولتورال ليونيسا يطيح بـ أتليتكو من كأس إسبانيا

حقق كولتورال ليونيسا مفاجأة مدوية، وأطاح بـ أتليتكو مدريد من دور الـ 32 لكأس ملك إسبانيا.

كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث تغلب على ضيفه أتليتكو بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب رينو دي ليون، بعد التمديد لوقت إضافي.

آنخل كوريّا تقدم لـ أتليتكو في الدقيقة 62 بعد تمريرة جواو فيليكس، لكن جولين كاستاندا خطف التعادل لـ كولتورال ليونيسا في الدقيقة 83، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

قبل أن يأتي هدف الانتصار التاريخي لـ كولتورال ليونيسا بواسطة سيرخيو بينيتو بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 108.

ليصل كولتورال ليونيسا المملوك لأكاديمية أسباير إلى دور الـ 16 في كأس الملك لأول مرة منذ 1960، وللمرة الرابعة في تاريخه إجمالا.

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وفي مباراة أخرى، أكمل باداخوز سلسلة المفاجآت، وأقصى إيبار من المسابقة، بعد أن تغلب عليه 3-1 في ملعب نويفو فيفيرو.

كينجسلي فوبي سجل الهدف الأول لفريق القسم الثالث في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف زميله آليكس كوريديرا الهدف الثاني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء.

البرازيلي تشارلس قلّص الفارق لـ إيبار من ركلة جزاء كذلك في الدقيقة 29، لكن بابلو فاسكيز قتل المباراة بهدف ثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 72.

باداخوز أو "بطليوس" في التسمية العربية، مدينة تقع في إقليم إكستريمادورا المتاخم للبرتغال، وقد كانت عاصمة لدولة بنو الأفطس خلال عصر ملوك الطوائف.

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مفاجأة أخرى شهدها هذا الدور، بخروج سيلتا فيجو بعد هزيمته 1-2 أمام مضيفه ميرانديس على ملعب أندوفا.

البرازيلي ماتيوس تقدّم لـ ميرانديس من ركلة جزاء في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل بيونيس يستو لـ سيلتا في الدقيقة 74، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

الإثارة وصلت ذروتها في الدقيقة 112 عندما طُرد رافينيا ألكانتارا واحتسب الحكم ركلة جزاء لـ ميرانديس، لكن ألفارو راي أهدرها بعد أن تألق سيرخيو ألفاريز حارس مرمى سيلتا.

لكن الفريق الجاليسي لم يتعلم من الدرس، فتلقت شباكه الهدف الثاني مباشرة بعد دقيقتين بواسطة أنطونيو سانشيز.

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وتجنب ليجانيس المفاجأة، وحقق فوزا صغيرا على مضيفه إبرو بهدف دون رد على ملعب بيدرو سانشتو في مدينة سرقسطة.

جوناثان سيلفا سجل هدف ليجانيس الوحيد في الدقيقة 44، وكان كافيا لعبور الفريق المدريدي الذي يشرف على تدريبه خافيير أجيري إلى الدور التالي.

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وأكمل رايو فايكانو عقد المفاجآت بفوز ماراثوني على ضيفه ريال بيتيس بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أليخاندو كاتينا تقدّم لـ رايو في الدقيقة 47، قبل أن يدرك المخضرم خواكين سانشيز التعادل لـ بيتيس في الدقيقة 83.

بيتيس كاد أن يخطف التأهل في الدقيقة 89 بتسديدة لورين مورون التي ارتدت من القائم، لتمتد المباراة إلى وقت إضافي.

مورون نجح في التسجيل بالفعل في الدقيقة 96 بتسديدة رائعة، ليضع الأندلسيين في المقدمة.

لكن أندريس مارتين أدرك هدف تعادل قاتل لـ رايو في الدقيقة 118، ليتحول الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي فاز بها رايو 4-2.

ليكون ليجانيس هو الناجي الوحيد من 5 فرق قسم أول اختتمت منافسات دور الـ 32 لكأس إسبانيا الخميس.

وتقام قرعة دور الـ 16 غدا الجمعة، وتُلعب مبارياته 28 و29 و30 يناير الجاري.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا:

القسم الأول:

أوساسونا

إشبيلية

برشلونة

فالنسيا

ريال مدريد

غرناطة

فياريال

سوسيداد

ليجانيس

القسم الثاني:

سرقسطة

تنيريفي

ميرانديس

رايو فايكانو

القسم الثالث:

باداخوز

كولتورال ليونيسا

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