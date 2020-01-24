سيميوني بعد فضيحة الكأس: نهاية حقبتي؟ من الضروري أن يكون لكم آرائكم

الجمعة، 24 يناير 2020 - 01:39

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

رفض الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد وضع نهايته مع فريقه الإسباني وذلك بعد الخروج من كأس إسبانيا.

كولتورال ليونيسا فريق القسم الثالث حقق مفاجأة مدوية بعدما نجح في الانتصار على أتليتكو 2-1 ليُطيح بكتيبة سيميوني من ور الـ 32 من كأس إسبانيا. (طالع التفاصيل)

وقال سيميوني عقب المباراة: "أتحمل مسؤولية الخسارة بالكامل. عندما لا تُسجل فالأمور تصبح أصعب دائما".

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وأضاف في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "نهاية حقبتي مع أتليتكو؟ من الضروري أن يكون لكم آرائكم (الصحفيون) ولكننا ما زلت أؤمن تماما بلاعبي فريقي".

وواصل "أؤمن بلاعبي فريقي بالكامل وأؤمن بطاقمي الفني بالكامل".

واستمر "اليوم لم نكن دقيقين أمام المرمى ومثل تلك الأمور تحدث في كرة القدم".

وأكمل حديثه قائلا: "كان علينا استغلال الفرص ولكننا حارسهم تألق بشكل مبهر. كولتورال لعبوا بشكل جيد جدا واستحقوا الانتصار".

وأتم "المسؤولية مطلقة علي أنا. أتحمل ذلك تماما".

آنخل كوريّا تقدم لـ أتليتكو في الدقيقة 62 بعد تمريرة جواو فيليكس، لكن جولين كاستاندا خطف التعادل لـ كولتورال ليونيسا في الدقيقة 83، لتتجه المباراة إلى وقت إضافي.

قبل أن يأتي هدف الانتصار التاريخي لـ كولتورال ليونيسا بواسطة سيرخيو بينيتو بتسديدة رائعة على الطائر في الدقيقة 108.

ليصل كولتورال ليونيسا المملوك لأكاديمية أسباير إلى دور الـ 16 في كأس الملك لأول مرة منذ 1960، وللمرة الرابعة في تاريخه إجمالا.

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