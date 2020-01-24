هندرسون: أظهرنا عقليتنا أمام ولفرهامبتون.. علينا مواصلة مشوارنا نحو اللقب

الجمعة، 24 يناير 2020 - 00:22

كتب : FilGoal

هندرسون - أرنولد - ليفربول - ولفرهامبتون

تحدث جوردان هندرسون قائد ليفربول عن انتصار فريقه أمام ولفرهامبتون، مشيرا إلى "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة".

ليفربول حافظ على سلسلة اللا هزيمة في الدوري بعدما نجح في الانتصار بصعوبة على حساب ولفرهامبتون على ملعب الأخير.

وانتصر ليفربول بثنائية مقابل هدف بفضل هدف متأخر من البرازيلي فيرمينو. (طالع التفاصيل)

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وقال هندرسون صاحب الهدف الأول: "كنا نعلم أنه ينتظرنا مباراة صعبة هنا أمام ولفرهامبتون".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "كان لدينا العديد من الفرص لقتل المباراة ولكننا في النهاية انتصرنا".

وتابع "أظهرنا عقليتنا وشخصيتنا أمام ولفرهامبتون وواصلنا رحلة البحث عن هدف الانتصار".

وأتم "علينا مواصلة مشوارنا بنفس الطريقة نحو اللقب".

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة الـ67 في صدارة ترتيب الدوري، وبفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ولليفربول مباراة مؤجلة.

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