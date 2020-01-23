تعرض السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول لإصابة غادر على أثرها مواجهة فريقه أمام ولفرهامبتون.

ليفربول يحل ضيفا على ولفرهامبتون في ختام الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

ماني أفضل لاعب في إفريقيا شارك أساسيا ألا أنه لم يقدر على الاستمرار ليغادر الملعب في الدقيقة 33.

وظهر ماني متأثرا بآلام عضلية فلم يتعرض لأي تدخل قبل أن يطالب بالخروج من الملعب بسبب الإصابة.

إصابة ماني هي الأولى له هذا الموسم مع ليفربول.

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آخر إصابة تعرض له اللاعب كانت في أكتوبر من العام قبل الماضي، عندما غاب 7 أيام بسبب كسر في الإصبع.

ودفع يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالوافد الجديد تاكومي مينامينو بدلا من ماني ليكتب ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.

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