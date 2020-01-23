النجم الساحلي: نواجه الأهلي بلا ضغوط.. انتصرنا عليهم بدون كوليبالي

يرى قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي عدم وجود أي ضغوط على فريقه قبل مواجهة الأهلي.

النجم الساحلي يحل ضيفا على الأهلي في التاسعة مساءً يوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي: "نواجه الأهلي بلا ضغوط لأننا سنلعب أمام بلاتينيوم على ملعبنا في الجولة الأخيرة".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكنها في النهاية تبقى مباراة هامة من أجل الصدارة".

وتابع "مباريات الأهلي دائما ما تكون حماسية وأتمنى أن تكون في إطار كرة القدم فقط".

وأوضح "أتمنى عدم حدوث أي استفزازات لبعثة النجم في القاهرة وأن يكون الاستقبال كما أعتدنا من الأهلي بأفضل طريقة ممكنة".

وعن غياب سليماني كوليبالي عن اللقاء، قال قيس عاشور "غياب كوليبالي مؤثر بكل تأكيد ولكننا في النهاية نمتلك البدائل المناسبة له".

واستمر "كوليبالي لم يلعب لقاء الذهاب أمام الأهلي وفي النهاية نجحنا في التسجيل والانتصار".

وأتم "نمتلك البدائل المناسبة مثل كريم العريبي وحازم حاج حسن وغيرهما".

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط.

ويستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم في الجولة الأخير من دور المجموعات.

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