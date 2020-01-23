مؤتمر مدرب مازيمبي: كنت مساعدا لـ كارتيرون وأحفظ فلسفته

أوضح ميهايو كازيمبي المدير الفني لـ تي بي مازيمبي، أنه يعرف باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جيدا.

كازيمبي عمل كمساعد لـ كارتيرون في تدريب مازيمبي وساهم معه في الفوز بدوري أبطال إفريقيا 2015، قبل أن يتواجها غدا الجمعة.

الزمالك يستقبل مازيمبي الكونغولي على استاد السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وصرّح كازيمبي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مستعدون للمباراة ومعتادون على مواجهة فرق شمال إفريقيا. سنظهر بشكل قوي في الملعب غدا".

وعند سؤاله عن تفوق مازيمبي الكاسح داخل ملعبه فقط وانخفاض مستواه خارجه، أجاب مستنكرا: "لا أعرف من أين تأتي هذه الإحصائيات، مازيمبي نفس الفريق داخل وخارج ملعبه، غدا مباراة صعبة وسنسعى لحصاد نقاطها".

كازيمبي يبلغ 43 عاما، ولا يعتقد أنه يفتقد الخبرة: "هذا ليس وضعا جديدا، فقد كنت مساعدا لـ لكارتيرون في السابق. أنا معتاد على هذه الضغوط وأبحث دائما عن التطور، معتاد على كل ذلك منذ أن كنت لاعبا في مازيمبي".

وعن مواجهة التلميذ والأستاذ مع كارتيرون" "عملت مع كارتيرون وفزت معه بدوري أبطال إفريقيا، نحفظ فلسفة بعضنا البعض، ولكن كل منا يحتاج الفوز غدا".

وضمن مازيمبي تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفعل، إذ يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

وتغلب مازيمبي في الذهاب على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، مباراة كانت الأخيرة لـ ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو".

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