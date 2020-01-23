قائمة النجم الساحلي – حارس وحيد متاح أمام الأهلي.. وغياب الشيخاوي وكوليبالي

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي.

بعثة النجم الساحلي ستطير من تونس لـ القاهرة بـ 19 لاعبا من بينهم مكرم البديري حارس مرمى الفريق الذي لن يكون متاحا للمشاركة في المباراة بسبب طرده أمام الهلال السوداني في الجولة الماضية.

حارس مرمى وحيد سيكون متاحا للعب أمام الأهلي وهو أشرف كرير، دون تواجد أي حارس بديل على مقاعد البدلاء.

وشهدت قائمة النجم الساحلي غياب ياسين الشيخاوي الذي سجل هدف انتصار فريقه أمام الأهلي في لقاء الجولة الأولى.

ويغيب الثنائي سليماني كوليبالي وماهر الحناشي عن قائمة النجم، بينما عاد ثنائي الدفاع صدام بن عزيزة وزياد بوغطاس للتواجد بشكل طبيعي بعد غيابه أمام الترجي التونسي في الدوري.

وفيما يلي قائمة النجم الساحلي بالكامل:

حراسة المرمى: أشرف كرير – مكرم البديري.

الدفاع: صدام بن عزيزة – وجدي كشريدة – بهاء الدين السلامي – علية البريقي – زياد بوغطاس – عمر كوناطي.

الوسط: عمار الجمل – فراس بالعربي – مرتضى بن وناس – أمين بن عمر – مالك بعيو – محمد المثناني – سليم بوخنشوش – حمزة لحمر.

الهجوم: إيهاب المساكني – حازم حاج حسن – كريم العريبي.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط.

ويستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم في الجولة الأخير من دور المجموعات.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة من هنا

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