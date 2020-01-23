مؤتمر كارتيرون: فتح الاستبدال خبر جيد.. ومباراة مازيمبي ستختلف تماما عن لقاء الذهاب

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، سعادته بخبر فتح الاستبدال في القائمة الإفريقية.

وتحدث كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي قبيل لقاء مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا، عن استعدادات فريقه للقاء، فيما تحدث أيضا عن وضع قائمته الحالية والغيابات.

وجاء مؤتمر كارتيرون كالتالي.

لقاء مازيمبي

"مباراة مازيمبي ستكون قوية خاصة بعد الخسارة في الذهاب بثلاثية. جمعنا ست نقاط من مباراتين على أرضنا، ونقطة من تعادل خارج الأرض. والآن يجب أن نبذل الجهد من أجل التأهل".

"لا مقارنة بين مباراة الذهاب ومباراة الغد. استلمت المهمة بعد الخسارة، والفريق كان في ذلك الوقت يمر بحالات تعادل وخسائر. استطعت في تلك الفترة إعادة ترتيب الأوراق والعودة مرة أخرى. لا توجد مقارنة، ومازيمبي فريق كبير لم يخسر على ملعبة منذ سنين".

احتمالية عدم السفر لـ قطر

"هذا الأمر لا علاقة له بلقاء الغد. أمامنا لقاء كبير غدا، وتركيزنا في لقاء غدا فقط، وخاصة أيضا أن هناك لقاء أمام الأهلي بالسوبر".

الزمالك يواجه الترجي التونسي يوم 14 فبراير في كأس السوبر الإفريقي. مباراة محدد لها أن تقام في الدوحة عاصمة قطر.

فترته مع مازيمبي

فترة مازيمبي كانت جيدة، فأنا آخر مدرب حقق معهم دوري أبطال إفريقيا. يوجد العديد من اللاعبين الذين أتشوق لملاقاتهم".

"فرصة أيضا لمقابلة رئيس مازيمبي الذي تربطني به علاقة جيدة. هم فريق كبير بكل تأكيد".

كارتيرون قاد مازيمبي في الفترة من 2013 إلى 2016، وحقق معهم لقب دوري أبطال إفريقيا.

استعداد الزمالك

"لاعبونا جاهزين. حاولت علاج الإرهاق، والجميع الآن جاهز".

لماذا مهاجم واحد في القائمة

"القائمة مكتوب فيها مهاجم واحد وهو مصطفى محمد، لكن في الملعب هناك عديد من اللاعبين هجوميان مثل شيكابالا وأشرف بنشرقي. لا يوجد خطورة في الأمر".

مشكلة الجبهة اليمنى

"أحد الاعبين تركنا (يقصد حمدي النقاز)، ولكن لدينا حازم إمام. وفي حالة الغياب هناك بدائل كمحمد عبد الغني الذي شارك مسبقا في هذا المركز، بجانب أحمد عيد الناشئ المقدم لنا من قطاع الناشئين".

فتح الاستبدال الإفريقي

"خبر جيد. أحمد عيد من الوارد أن يكون معنا لحل أي أمر في هذا المركز".

غيابات الفريق

"عبد الله جمعة مصاب وبدأ التأهيل وسيكون جاهز قريبا، لكن لحسن الحظ لدينا العديد من اللاعبين المميزين. لدي 18 لاعبا بالمعسكر، كلهم لديهم الحماس والجاهزية. الأكثر جاهزية بشكل أكبر سيتواجد غدا بالتشكيل".

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، خلف مازيمبي صاحب الصدارة برصيد 10 نقاط.

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