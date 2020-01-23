في الدرجة الثانية – سيراميكا يضم لاعب بيراميدز السابق

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي عن تعاقده مع الجناح شريف دابو لاعب بيراميدز السابق.

ووقع شريف دابو على عقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف مع سيراميكا تبدأ من يناير الجاري وحتى صيف 2023.

صاحب الـ 25 عاما لعب في صفوف بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي" وكذلك مسماه الجديد، قبل أن ينتقل معارا لـ الجونة ثم إنبي.

مع بيراميدز، شارك دابو في 28 مباراة ونجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف.

بينما ظهر مع الجونة في 4 مناسبات وصنع مرة، ولم يشارك مع الفريق البترولي.

وتحدث معتز البطاوي المشرف العام على فريق الكرة عن الصفقة قائلا: "دابو صفقة قوية لدعم خط الهجوم بناءً على طلب هيثم شعبان – مدرب الفريق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه "دابو سينضم لتدريباتنا في الساعات القليلة المقبلة ليبدأ مرحلة جديدة معنا من أجل الوصول للدوري الممتاز".

ويحتل سيراميكا صدارة مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية في مصر، برصيد 28 نقطة من 12 مباراة.

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