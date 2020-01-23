النجم يعلن غياب كوليبالي أمام الأهلي

أعلن نادي النجم الساحلي عن غيابه مهاجمه سليمان كوليبالي عن مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يواجه النجم الساحلي في التاسعة مساءً يوم الأحد في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب كوليبالي عن مواجهة الأهلي بسبب "شكوى المهاجم من بعض الأوجاع حتمت عليه القيام بتدريبات على انفراد"، وفقا للصفحة الرسمية لـ النادي.

وقرر الجهاز الفني بقيادة خوان كارلوس جاريدو بالتشاور مع الجهاز الطبي "عدم المجازفة باللاعب في المباراة المقبلة، شأنه شأن ماهر الحناشي الذي عاد منذ يومين إلى التمارين".

وكان سليماني كوليبالي قد انضم للنجم في الصيف الماضي ولم يستطع النادي قيده في قائمته بسبب أزمة رحيله عن صفوف الأهلي دون علم الأخير، حتى تم حل الأزمة والاتفاق بين الناديين على سداد غرامة الفيفا على النادي التونسي والتي تقدر مبلغ مليون و400 ألف دولار على دفعات.

وشارك كوليبالي في لقاء النجم الأخير في مجموعات إفريقيا أمام الهلال السوداني. لقاء انتهى بفوز الفريق التونسي 2-1.

ويتصدر النجم الساحلي ترتيب مجموعة الأحمر في دوري أبطال إفريقيا بـ 9 نقاط يليه الأهلي بسبع نقاط ثم الهلال السوداني بست نقاط.

ويستضيف النجم الساحلي نظيره بلاتينيوم في الجولة الأخير من دور المجموعات.

ويمكنك اختيار تشكيل الأهلي في المباراة من هنا

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