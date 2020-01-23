ماسكيرانو: عودة ميسي إلى الدوري الأرجنتيني ممكنة

الخميس، 23 يناير 2020 - 15:53

كتب : FilGoal

خافيير ماسكيرانو وليونيل ميسي

يرى الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب وسط إستوديانتيس أن عودة مواطنه ليونيل ميسي ممكنة إلى الدوري الأرجنتيني.

خافيير ماسكيرانو

النادي : هيبي شينا فورتون أف سي

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ماسكيرانو عاد إلى الدوري الأرجنتيني من بوابة إستوديانتيس بعد تجارب في ليفربول وبرشلونة وهيبي تشينا فورتشين الصيني.

ماسكيرانو قال لصحيفة "سبورت" الإسبانية عن عودة مواطنه لبلاد الفضة: "كل شيء ممكنا في كرة القدم وهو يعتمد على رغبته في الأرجنتين".

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وأضاف "وهو يعتمد أيضا على عامل العائلة التي تقرر أين تعيش، تلك مسائل شخصية ولا يمكن لأي أحد أن يؤثر عليه".

وتابع "إذا قرر أن يعود في المستقبل ستكون قفزة ضخمة في الجودة للدوري والبلد".

وأتم "عودتي إلى الدوري المحلي لن تكون شيئا بالمقارنة مع ميسي، أنه أفضل لاعب في العالم".

ميسي الموسم الجاري سحل 14 هدفا وصنع 6 في الدوري الإسباني، وحقق 34 لقبا بقميص البلاوجرانا.

وبدأ ميسي مسيرته بقميص نيويلز أولد بويز الأرجنتيني قبل أن ينتقل لصفوف برشلونة في سن صغير.

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