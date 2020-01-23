في الدرجة الثانية - بلدية المحلة لـ في الجول: قبلنا استقالة رضا عبد العال

الخميس، 23 يناير 2020 - 15:44

كتب : رضا السنباطي

رضا عبد العال

تقدم رضا عبد العال باستقالته من تدريب بلدية المحلة وفقا لـ مصطفى الشامي المشرف العام بالنادي.

مصطفى الشامي قال لـ FilGoal.com "قبلنا استقالة رضا عبد العال المدير الفني للفريق والجهاز الفني بعد الهزيمة من ألعاب دمنهور في الجولة 12 لمجموعة بحري".

وأضاف "مجلس الادارة سيجتمع خلال دقائق لتحديد الجهاز الفني الجديد".

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رضا عبد العال تولى تدريب الفريق بدءا من الأسبوع الخامس للدرجة الثانية، حقق الفوز علي بيلا ثم الأولمبي ثم المالية، وتعادل مع الحمام وخسر من غزل المحلة.

الفوز الأخير له مع بلدية المحلة جاء أمام دكرنس، ثم تعادل مع فاركو والخسارة من ألعاب دمنهور بهدف دون رد.

إجمالا خاض قاد رضا بلدية المحلة في 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في 2 خسر 2.

وصرح مصدر مقرب من رمضان السيد بأن المدير الفني السابق للبلدية في طريقه إلى المحلة والتفاوض مع مجلس الإدارة.

وسيضم الجهاز الفني لـ رمضان السيد كل من وائل القباني مدربا عاما ومحمد رمضان السيد مساعدا وأحمد مسلم مدربا لحراسة المرمي.

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