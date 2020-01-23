وصول سيارات تدريب الحكام لبدء استخدام الـ VAR في الدوري المصري

الخميس، 23 يناير 2020 - 14:59

كتب : FilGoal

حكم الفيديو

وصلت سيارات التدريب العملي للحكام والاختبارات النهائية إلى استاد القاهرة لبدء التدرب على استخدام تقنية الفيديو.

وسبق أن قال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "التقنية ستكون موجودة في كل المباريات، لا داعي للقلق".

وأضاف "وصلتنا 4 عربات مجهزة للفيديو، كل المباريات ستطبق فيها التقنية".

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واستمر "الحكام يتدربون على التقنية في فندق بمصر الجديدة على يد مسؤول إسباني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وقال جمال الغندور رئيس لجنة الحكام في وقت سابق عبر أون سبورت: "نقوم بعمل حالات محاكاة للحكام في 3 أوضاع مختلفة: كحكم ساحة، وكحكم تقنية فيديو، وكحكم مساعد لتقنية الفيديو".

وأكمل: "قسمنا الحكام 3 مجموعات وقمنا بمداورة بينهم، هذا الوقت هو الأصعب في تدريب الحكام".

وشدد: "من المهم للغاية فهم المقصود بتقنية الفيديو ومعرفة الوقت الصحيح للتدخل أو عدم التدخل، ويجب أن نلتزم بالبروتوكول العالمي للتقنية".

وأتم: "يوم الخميس سينتهي التدريب عن طريق المحاكاة وسننتقل إلى أرض الملعب وسنستعين بفريقين من اللاعبين لخلق حالات حقيقية".

وعن موعد تطبيق تقنية الفيديو VAR في الدوري المصري؟ قال محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "تقنية الفيديو ستظهر في الدوري المصري بداية من الدور الثاني".

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