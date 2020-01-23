عبد الحفيظ يعلن: قيد بادجي في قائمة الأهلي المحلية.. والعمل جار لقيده إفريقيا

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إتمام عملية قيد السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق محليا.

أليو بادجي النادي : الأهلي الأهلي

وقال عبد الحفيظ في تصريحات رسمية: "بطاقة اللاعب الدولية وصلت، والساعات القليلة ستشهد أيضا قيده إفريقيا".

وكان عبد الحفيظ قد أعلن سابقا قيد اللاعب ولكن مصدر باتحاد الكرة نفى وصول بطاقة اللاعب الدولية، قبل أن يعلن النادي اليوم الخميس وصولها وقيد اللاعب.

وشارك بادجي في تدريبات الأهلي الجماعية كاملة لأول مرة يوم الأربعاء، بعد انضمامه في يناير قادما من رابيد فيينا النمساوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في خامس جولات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

أليو بادجي المهاجم السنغالي يبلغ من العمر 22 عاما وسبق له المشاركة مع منتخب بلاده للشباب تحت 20 عاما في بطولتي إفريقيا ومونديال 2017.

بادجي شارك في 16 مباراة هذا الموسم. سجل فيهم ثلاثة أهداف، وصنع هدفا واحدا.

وكان وليد أزارو مهاجم الأهلي قد انضم في وقت سابق يوم الأربعاء إلى نادي الاتفاق السعودي معارا حتى نهاية الموسم الجاري، مفسحا المجال لقيد السنغالي.

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