كارتيرون: ما سيحدث بعد شهر اختبار لقدرة الزمالك.. ولا شيء مستحيل في الدوري

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن مباريات فريقه الصعبة بعد شهر، ستكون اختبارا ومقياسا لقوته.

الفرنسي ظهر في اليوم الأول لبث قناة الزمالك، ليقول: "تدريبي للزمالك مهمة صعبة، مع فريق تعرض لصدمات قوية مثل الخسارة من مازيمبي 3-0، والبداية كانت مع لاعبين لم يكونوا على المستوى البدني وحالتهم المعنوية لم تكن على ما يرام، لكنني محظوظ بتدريب لاعبين لديهم رغبة كبيرة".

وشدد "أنا محظوظ بتدريب الزمالك على المستوى الشخصي، الزمالك فريق عظيم، لم يكن لدي تلك الفرصة من قبل وهذا من سوء حظي. طوال وجودي في مصر كنت معجبا بالزمالك، تدريبه تجربة رائعة واستثنائية".

وأردف "لا أرى أن الدوري انتهى، ولا أنظر لنتائج الخصم، أقل أهدافي هذا الموسم هو أن نتصدر المسابقة وننافس على دوري أبطال إفريقيا. عندما كنت مدربا للرجاء كان الفارق بيني وبين المتصدر (الوداد) 22 نقطة وقلصناهم لـ4 نقاط، كل شيء وارد في كرة القدم وأنظر لكل مباراة على حدة".

ويحتل الأبيض المركز الرابع في الدوري بـ24 نقطة من 12 مباراة، ومؤجل له مباراتين، في حين يملك الأهلي 36 نقطة في الدوري ومؤجل له مباراتين كذلك.

وتحدث كارتيرون عن مشكلة عدم توليه الفريق منذ بداية الموسم، وعدم قدرته على استبدال لاعبين في قائمته بعد ضم الكونغولي كابونجو كاسونجو، قال: "تلك كانت فرصة للنظر على قطاع الناشئين، واكتشاف لاعبين جيدين مثل أحمد عيد".

وعن مباراة مازيمبي المقبلة للفريق في دوري أبطال إفريقيا قال: "أعرف هذا الفريق جيدا لأنني دربته، لديهم مهاجم خطير هو جاكسون موليكا، يستطيع التسجيل في أي وقت. إنه اختبار استثنائي، وبعد أقل من شهر سنقابل فرق قوية جدا مثل الترجي في السوبر الإفريقي، والأهلي في السوبر المحلي والدوري، وكذلك مشوارنا في دوري أبطال إفريقيا، هذه لحظة جيدة لاختبار قدرتنا الحقيقية".

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