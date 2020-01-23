مصيلحي لـ في الجول: الاتحاد يضم عمر الميداني حتى صيف 2021

أعلن محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عن ضم عمر الميداني -25 عاما - المدافع السوري لاعب بيراميدز السابق في ثاني صفقات الفريق بسوق الانتقالات الشتوية.

عمر الميداني النادي : نادي الكويت الاتحاد السكندري

وكان الاتحاد قد ضم الليبي أنيس سلتو لاعب النجم الساحلي في أولى صفقات الفريق.

وقال مصيلحي لـ FilGoal.com: "انضم عمر الميداني رسميا للفريق بعد التعاقد لمدة عام ونصف العام".

وتابع مصيلحي "أنهينا الاتفاق مع اللاعب وجاء التعاقد معه بناء على رؤية الجهاز الفني".

وبخصوص رحيل استبدال أحد اللاعبين أو التعاقد مع صفقات جديدة أوضح "كل ذلك سيكون على حسب الرؤية الفنية".

وأضاف "كان لدينا 4 مقاعد للاستبدال في سوق الانتقالات الشتوية وأتممنا صفقتين ولكن ليس بالضرورة أن نضم 2 من اللاعبين ربما نكتفي بذلك".

وأتم مصيلحي تصريحاته "ندعم الفريق وفقا لاحتياجاته في الفترة المقبلة".

وسبق لعمر الميداني اللعب بالدوري المصري مع فريق بيراميدز لمدة موسم في الفترة من صيف 2018 حتى صيف 2019 قبل أن ينتقل إلى الكويت الكويتي.

وخاض الميداني 12 مباراة في الدوري المصري بواقع 1080 دقيقة كما شارك في 43 مباراة دولية مع منتخب سوريا.

طالع أيضا:

حوار في الجول - سيد معوض.. عن صلاح وتصفيات المونديال والمنتخب الأولمبي ووعد للجماهير

رمضان صبحي يتدرب منفردا.. وحمدي فتحي يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي

سكاي: إدارة مانشستر يونايتد تحسم موقف سولشاير

أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب

سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة