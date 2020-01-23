تقرير: جريميو يقدم عرضا لضم كينو

يواصل نادي جريميو البرازيلي سعيه لتدعيم صفوفه وقدم عرضا جديدا من أجل كينو لاعب بيراميدز.

كينو النادي : الجزيرة جريميو بيراميدز

الجناح البرازيلي كينو يلعب الموسم الجاري معارا لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وفقا لشبكة "ESPN" فأن النادي البرازيلي قدم عرضا أوليا قوبل بالرفض "لأنه غير جيد"، وسيقدم عرضا مُحسنّا لضم اللاعب.

كينو البالغ 30 عاما لعب الموسم الحالي 8 مباريات في الدوري الإماراتي سجل هدفا وصنع 4.

مع بيراميدز سجل 10 أهداف وصنع 11 في 33 مباراة بجميع المسابقات بعدما انضم في أغلى صفقة بتاريخ الدوري المصري.

ويمتلك كينو أكثر من تجربة في البرازيل أبرزها بالميراس وسبق له اللعب لصفوف أطلس المكسيكي.

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