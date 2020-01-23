تقرير: جريميو يقدم عرضا لضم كينو

الخميس، 23 يناير 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

كينو - الأهلي - بيراميدز

يواصل نادي جريميو البرازيلي سعيه لتدعيم صفوفه وقدم عرضا جديدا من أجل كينو لاعب بيراميدز.

كينو

النادي : الجزيرة

جريميو
بيراميدز

الجناح البرازيلي كينو يلعب الموسم الجاري معارا لصفوف الجزيرة الإماراتي.

وفقا لشبكة "ESPN" فأن النادي البرازيلي قدم عرضا أوليا قوبل بالرفض "لأنه غير جيد"، وسيقدم عرضا مُحسنّا لضم اللاعب.

أخبار متعلقة

الجزيرة يعلن تشخيص إصابة كينو ومدة الغياب.. "ليست صليبي" شاهد - +18 إصابة مروعة لـ كينو رسميا – الجزيرة الإماراتي يستعير كينو من بيراميدز تقرير برازيلي: كينو يسافر إلى الإمارات للتفاوض مع شباب أهلي دبي

كينو البالغ 30 عاما لعب الموسم الحالي 8 مباريات في الدوري الإماراتي سجل هدفا وصنع 4.

مع بيراميدز سجل 10 أهداف وصنع 11 في 33 مباراة بجميع المسابقات بعدما انضم في أغلى صفقة بتاريخ الدوري المصري.

ويمتلك كينو أكثر من تجربة في البرازيل أبرزها بالميراس وسبق له اللعب لصفوف أطلس المكسيكي.

طالع أيضا:

حوار في الجول - سيد معوض.. عن صلاح وتصفيات المونديال والمنتخب الأولمبي ووعد للجماهير

رمضان صبحي يتدرب منفردا.. وحمدي فتحي يبدأ المرحلة الثانية في برنامجه العلاجي

سكاي: إدارة مانشستر يونايتد تحسم موقف سولشاير

أحمد حسن: اتخذت قرارا بالعودة للتدريب

سمير عثمان: غيّرت رقم هاتفي بسبب مباراة الأهلي وإنبي

خبر في الجول - إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة

كينو انتقالات بيراميدز جريميو الجزيرة

نرشح لكم

أخر الأخبار

النجم يعلن غياب كوليبالي أمام الأهلي 23 دقيقة | إفريقيا
أحمد حسن: قرعة مونديال 2020؟ التاريخ فقط لا يكفي خريطة إفريقيا تغيرت 25 دقيقة | منتخب مصر
في مصر.. لا ليجا تفتتح أول فروع مطاعمها الخارجية 33 دقيقة | أوروبا
الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 34 دقيقة | إفريقيا
برشلونة يعلن إصابة نيتو 40 دقيقة | أوروبا
رمضان السيد يخلف رضا عبد العال في تدريب بلدية المحلة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أليسون يكشف سر احتفاله بهدف صلاح بهذه الطريقة 2 حوار في الجول – صالح جمعة: تنهشون في لحمي ولا تعلمون معاناتي.. لم أصدق ما فعله فايلر معي 3 حازم إمام: صفقة بادجي قد تصنع أزمة لـ فايلر.. وهكذا تُحل 4 الأهلي لـ في الجول: وافقنا على إعارة صالح جمعة وحسين السيد

قد ينال إعجابك