سلة - تعديل مواعيد دوري السوبر بعد تأجيل تصفيات إفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة تعديل مواعيد جدول دوري السوبر للمحترفين بعد تأجيل تصفيات البطولة الإفريقية للمنتخبات.

وكان من المفترض إيقاف الدوري المصري للرجال حتى نهاية فبراير بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات إفريقيا قبل تأجيلها.

وتستأنف مباريات دور المجموعات (ربع النهائي) من الدوري المصري يوم السبت 8 فبراير على أن تختتم تلك المرحلة الثلاثاء 18 من الشهر ذاته.

ويتصدر الأهلي بطولة الدوري مؤقتا بعد مرور 11 جولة برصيد 20 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على الجزيرة، بينما الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سبورتنج.

وتختتم المرحلة الحالية من الدوري المصري بترتيب الفرق قبل أن يواجه الأول صاحب المركز الثامن وهكذا حتى يواجه الرابع صاحب المركز الخامس بنظام Best of 5 أي أن الفريق الفائز بثلاث مباريات يتأهل لنصف النهائي.

وجاء الجدول المعدل كالآتي:

السبت 8 فبراير:

الاتحاد × سبورتنج

الثلاثاء 11 فبراير:

الاتحاد × الزمالك

الجزيرة × الجيش

مصر للتأمين × سبورتنج

الأهلي × سموحة

السبت 15 فبراير:

الاتحاد × الأهلي

الزمالك × الجزيرة

سموحة × مصر للتأمين

سبورتنج × الجيش

الثلاثاء 18 فبراير:

الجزيرة × الاتحاد

الزمالك × سبورتنج

الأهلي × مصر للتأمين

الجيش × سموحة

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