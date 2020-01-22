مصدر بـ لجنة الحكام لـ في الجول: لن نرد على جريشة ولكن سنحاسبه

الأربعاء، 22 يناير 2020 - 23:41

كتب : بسام أبو بكر

جهاد جريشة

قال مصدر بلجنة الحكام في اتحاد الكرة إنها لن ترد على اتهامات جهاد جريشة، حيث قال الحكم الدولي إن اللجنة "ظلمته".

وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لن نرد على ما قاله جهاد جريشة وشكواه التي قدمها للاتحاد".

وأردف "سنحاسب الحكم على هذا التجاوز، وعلى نشر أمور خاصة بلجنة الحكام على وسائل التواصل الخاصة به".

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وأتم "لكننا لن نرد عليه عبر الإعلام".

ويرى جهاد جريشة إنه "تعرض للظلم" بوضعه في المركز الثالث في قائمة الحكام الدوليين.

جريشة، الذي تقدم بشكوى رسمية للجنة الحكام في اتحاد الكرة ضد هذا الأمر، قال في تصريحات لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة القاهرة والناس: "ذلك الترتيب سيتسبب في عدم مشاركتي في كأس العالم".

الحكم الذي قاد مباراة واحدة في كأس العالم الماضي قال: "عندما سألت جمال الغندور رئيس اللجنة الحالي، قال لي إن عصام عبد الفتاح (رئيسها السابق) هو من وضع الترتيب، وعندما سألت عبد الفتاح قال لي إن الغندور هو المسؤول".

وأردف "تواصلت مع مسؤولي كاف وفيفا، وقالوا لي إذا كان اتحاد بلدك وضعوك في المركز الثالث في القائمة الدولية كيف تتواجد في كأس العالم".

وشدد "لدي 43 عاما، وفي كأس العالم المقبل سأبلغ من العمر 45 عاما وهو أمر طبيعي مادام لياقتي جيدة. لا أجد مبررا لما حدث معي".

وأتم جريشة "حاليا أنا مصاب منذ مباراة الزمالك وطلائع الجيش".

وفي وقت سابق، علم FilGoal.com أن القائمة الدولية تضم كل من جهاد جريشة، إبراهيم نور الدين، محمد معروف، محمود البنا، أحمد الغندور، محمد عادل، أمين عمر.

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