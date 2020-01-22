سكاي: مانشستر يونايتد يقدم عرضا بـ 30 مليون إلى لاعب يبلغ 16 عاما

قدم مانشستر يونايتد عرضا بقيمة 30 مليون يورو إلى برمنجهام سيتي من أجل ضم لاعب الوسط جود بيلينجهام البالغ 16 عاما.

شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية قالت إن الشياطين الحمر مهتمين بالتعاقد مع اللاعب الشاب والحصول على خدماته.

ووفقا للشبكة فأن اللاعب يتقاضى 145 جنيه إسترليني كراتب أسبوع ويحق له توقيع عقد احترافي عندما يتمم الـ 17 من عمره في 29 يونيو المقبل.

جود يشغل مركز لاعب الوسط وجذب اهتمام أندية برشلونة وبايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وكذلك ليفربول.

وسجل جود 4 أهداف في 25 مباراة وصنع 13 فرصة محققة للتسجيل في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "شامبيونشيب".

ويعد بيلينجهام أصغر لاعب يشارك بقميص برمنجهام عندما خاض مباراة كأس الرابطة الإنجليزية بعمر الـ 16 عاما و38 يوما أمام بورتسموث.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة ولديه مباراة أمام بيرنلي مساء اليوم الأربعاء.

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